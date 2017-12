Nie je to povinné čítanie

Americký spevák a skladateľ Lou Reed ako jeden z mála tvorcov porušuje už roky nepísané pravidlo, že spájanie recitovaného slova a rokenrolu zaváňa trápnosťou.

7. feb 2003 o 16:00 PETER BÁLIK

Jeho nový album The Raven (Warner Bros 2003) je podľa niektorých kritikov Reedovým najambicióznejším projektom od albumu The Berlin z roku 1973. Ale väčšina jeho albumov mala vždy zjednocujúcu myšlienku ako nahrávka New York, ktorá je prechádzkou po odvrátenej strane mesta, alebo Magic and Loss hovoriaca o smrti jeho najbližších priateľov.

Havraní album spája osoba Edgara Allana Poa. Všetky piesne vychádzajú z lyriky tohto amerického spisovateľa, plnej viny, násilia, straty a sebazničenia. Sú to témy, čo sa objavovali v Reedovej lyrike počas celej tridsaťročnej kariéry. Poe a Reed je umelecká svadba, ktorá by asi ťažko vznikla v nebi, démonická sila albumu prúdi z plameňov vychádzajúcich z pekla – napísal o albume magazín The Rolling Stone.

Ale jeho novinka určite nie je taká temná a ťažká ako témy, ktoré spracúva. A už vôbec nepripomína povinné čítanie. Nemusíte sa do nej nútiť ako do originálneho Havrana na vysokej škole, dodáva s úsmevom Reed. „Prečítal som a prepísal som Poa a pýtam sa to isté ako on: Kto som? Prečo robíme to, čo by sme nemali. Prečo milujeme toho, koho nemôžeme mať? Prečo vynakladáme vášeň na zlé veci a čo pre nás znamená slovo zlé?“ píše v doslove hudobník, ktorého literárne ambície siahajú až do dôb legendárnych The Velvet Underground. V roku 1992 vydal dokonca knihu Between Thought and Expression, kolekciu textov, ktoré by mohli obstáť aj ako básne, ale nikdy sa do poézie neponoril tak ako na The Raven. Reedov Havran vznikol na základe divadelnej hry Poe-Try, ktorú napísal spolu s dramatikom Robertom Wilsonom. Party, ktoré recitujú herci Willem Dafoe, Steve Buscemi alebo Elizabeth Ashleyová sa plynule prekrývajú s rokenrolovými a premýšľavými piesňami, ktoré akoby vypadli z jeho predošlých albumov.

Je to predstavenie postavené na básňach, hudbe a skladbách aj za prispenia exkluzívnych hostí Davida Bowieho, Ornette Colemana alebo Laurie Andersonovej, ktoré pripomína komponovaný program pre rádio. To však Reed odmieta: „Na rozdiel od rozhlasových hier dnes vieme pomocou techniky rozmiestniť zvuky, ktoré sa vracajú, prichádzajú zboku. Viete, čo tým myslím? Prirovnávať to k rozhlasovej hre je pekné barbarstvo.“

Nové spracovanie Havrana je filmom pre dušu, povedal prednedávnom autor. Na obale je fotografia Reeda, ako sedí v otvorenom cadillacu, v jednej ruke drží volant a v druhej rytiersky meč. Kožená bunda a auto sú symbolmi modernej doby a zbraň odkazuje na ďalekú minulosť, aj literárnu. Honosný meč sa v Reedových rukách mení na ostré slovo.