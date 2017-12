Radošinci dnes večer v premiére uviedli svoju novú komédiu Ako sme sa hľadali

Bratislava 7. februára (TASR) - Úsmevné zrkadlo slovenským i európskym dejinám nastavuje nová hra Radošinského naivného divadla Ako sme sa hľadali, ...

7. feb 2003 o 20:18 © TASR 2003

Bratislava 7. februára (TASR) - Úsmevné zrkadlo slovenským i európskym dejinám nastavuje nová hra Radošinského naivného divadla Ako sme sa hľadali, ktorú dnes večer premiérovo uviedli pod režijným vedením Juraja Nvotu.

Autor hry a umelecký šéf divadla Stanislav Štepka sa inšpiroval listom Radošinčanov, ktorý roku 1584 poslali do Trnavy v súrnej veci. Hľadajú totiž ženu Macka Poliaka, ktorá znenazdania odišla a nikto nevie "čou vinou to učinila". Vec je "preukrutná vážna" a tak starosta obce vyšle jej kamarátku starú dievku Etelu v podaní Anny Vargovej, aby ju vypátrala. Tá však nielenže netrafí do Trnavy, ale zablúdi i v čase a ocitne sa tam, kde aj iní hľadajú, pochybujú a váhajú. A tak po ceste čírou náhodou stretne osobnosti ako Hviezdoslav, Rakovský, Bernolák, Jessenius, Plicka, Vajanský, či Aleš, ktorí jej čo - to prezradia nielen o svojich objavoch. V Pressburgu zistí, že malý Mozart v živote nevidel živú žabu, na Ostrej lúke pristihne Štúra s jeho múzou Adélkou vo chvíli, keď sa akurát nevenujú gramatike. Pri hľadaní svojej priateľky i samej seba zažije aj prvý pokus o založenie feministického spolku spisovateľkami Timravou, Vansovou a Šoltésovou.

"Naše nehistorické rozprávanie o známych historických osobnostiach a súvislostiach nechce a nemôže byť paródiou, či nebodaj ironickým nazeraním na národ a jeho osobnosti. Ide len o pokus dívať sa s humorom predovšetkým na seba." hovorí Štepka

Spolu 35 historických postáv tak poskytuje priestor na prezentáciu celého ansámblu RND, medzi 12 komediantmi sa objavili známe tváre ako Csongor Kassai, Soňa Norisová, Maruška Nedomová, či Mojmír Caban. Ako novšie tváre súboru sa predstavia Ľudmila Trenklerová a Eva Sákalová a po prvýkrát Milena Minichová. Jednotlivé scény spájajú pesničky Jána Melkoviča, doplnené choreografiou Zuzany Sliackej. Ak niekomu medzi veľkými postavami slovenských dejín v hre chýbalo meno Milana Rastislava Štefánika, nájde ho v novom Štepkovom muzikáli s názvom Generál. Jeho premiéra je plánovaná na koniec roka, kedy bude divadlo oslavovať 40. narodeniny.