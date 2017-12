Fotograf Murray zachytil v roku 1968 moment, keď Lennon zachránil život kolegu

Londýn/New York 8. februára (TASR) - Zabudnuté fotografie Toma Murraya, ktorému sa v roku 1968 podarilo zvečniť moment, keď John Lennon zachránil Paula McCartneyho pred pádom z výšky asi siedmich metrov, zo strechy londýnskej zastávky metra Old Street, sa objavili na výstave v New Yorku. Informuje o tom londýnsky Standard.

Spomínaný fotograf zábery nikdy nevyužil a tak postupne upadli do zabudnutia. Na fotkách, na ktorých sú zachytení Beatles vyvádzajúci na streche stanice metra, je vidieť, ako hrozí Paulovi pád, ako ho zachytil John a toho zasa George Harrison a Ringo Starr.

Fotograf k záberom poznamenal, že neboli inscenované a že zachytili epizódu zo života liverpoolskeho kvarteta, ku ktorej skutočne došlo.