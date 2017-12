Shakira bude koncertovať vo Viedni kvôli mimoriadnemu záujmu už 30. marca

9. feb 2003 o 3:04 © TASR 2003

Viedeň/Miami 9. februára (TASR) - Latinskoamerickú hviezdu populárnej hudby Shakiru, ktorej viedenský koncert 31. marca bol vypredaný v priebehu 48 hodín, budú môcť v metropole alpskej republiky vidieť ešte ďalší šťastlivci.

Od pondelka budú v predpredaji totiž vstupenky na Shakirin mimoriadny koncert, ktorý sa speváčka rozhodla usporiadať vo Viedni o deň skôr, teda 30. marca, a to vzhľadom na enormný záujem o jej vystúpenie.

Po vystúpeniach vo Wiener Stadthalle sa interpretka predstaví o niekoľko dní neskôr aj v nemeckých mestách Frankfurt nad Mohanom (4.4), Mníchov (6.4.), Berlín (13.4.) a Hamburg (14.4.). Súčasťou jej koncertného programu v rámci Tour of the Mongoose bude aj materiál mimoriadne úspešného anglicky naspievaného albumu Laundry Service, vrátane megahitov Objection (Tango), Underneath Your Clothes, či Whenever, Wherever.

Speváčka, ktorá je potomkom libanonských a kolumbijských rodičov, je vyhľadávanou hviezdou galaprogramov na celom svete. Na úspešnú kariéru v Latinskej Amerike nadviazala grandióznym vstupom na európsku hudobnú scénu, čo potvrdilo aj udeľovanie medzinárodných cien poslucháčov európskej siete rozhlasových staníc NRJ 18. januára v juhofrancúzskom Cannes, odkiaľ si Shakira odniesla ocenenia v kategóriách najlepšia speváčka, najlepší album a najlepšia pieseň.

