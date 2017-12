TIPY NA FEBIOFEST

10. feb 2003 o 9:30

Na dnešný večer má Febiofest v programe aj projekciu filmu Musím tě svést, ktorý získal tri nominácie na Českého leva 2002. V kategórii Hlavný ženský herecký výkon (Ivana Chýlková), Hlavný mužský herecký výkon (Jan Kraus) a Vedľajší mužský herecký výkon (Ivan Trojan). Do Bratislavy ho prídu uviesť režisérka Andrea Sedláčková a na Českého leva nominovaná herečka Ivana Chýlková. Projekcia filmu Musím tě svést je otvorená pre verejnosť dnes vo Filmovom klube ic.sk o 20.00 h. Film bude na Slovensku uvedený po prvýkrát.

Musím tě svést je trpká komédia zo súčasnosti, z vyšších spoločenských kruhov. Nesie podtitul „bezcitná hra na city“ a hovorí o manželskom trojuholníku a vzťahoch, ktoré môže priniesť. Hlavná hrdinka Martina (Ivana Chýlková) je ambiciózna vysoko postavená politička, ktorej sa podarilo naplno a úspešne realizovať v profesionálnom živote. Naopak, v manželstve a osobnom živote má problémy. Jej manžel Karel (Ivan Trojan) sa chce už dlhšiu dobu rozviesť, ale Martina rozvod odmieta s odôvodnením, že by to mohlo uškodiť jej kariére. Karel preto požiada svojho priateľa Ota (Jan Kraus), povestného milostnými pletkami, aby jeho ženu zviedol, čím chce svoju manželku zdiskreditovať a prinútiť k rozvodu… Vo filme sa rozbehne kolotoč pretvárok, klamstiev a intríg, avšak s množstvom humorných situácií.

Film vznikol na základe krátkeho článku vo francúzskej tlači, ktorý opisoval skutočnú udalosť. V nej sa istá žena stala obeťou „bizarného sprisahania“, ktoré proti nej vymyslel jej manžel so svojím priateľom.

Zaujímavosťou je, že Ivana Chýlková, ktorá so svojím bývalým dlhoročným životným partnerom Karlom Rodenom tvorila aj jeden z najznámejších filmových párov, hrá vo filme Musím tě svést hlavnú úlohu so svojím súčasným životným partnerom Janom Krausom. On vo filme Musím tě svést stvárňuje jej milenca. A obaja sú za svoje postavy nominovaní na Českého leva 2002. (sim)