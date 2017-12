Ideálna komédia pre nás

Činohra SND * Oscar Wilde: Ideálny manžel * Preklad: Karol Dlouhý * Dramaturgia: Darina Abrahámová * Scéna a kostýmy: Alexandra Grusková * Hudba: Svetozár Štúr * Réžia Peter Mikulík * Hrajú: Jozef Vajda, Diana Mórová, Maroš Kramár, Zdena Studenková, ...

10. feb 2003 o 11:20 Zuzana Uličianska

V čase, keď písal Ideálneho manžela, bol Oscar Wilde ešte miláčikom Londýna fin de siécle a jeho komédie boli nechutne úspešné. Takzvane dobre vybudované hry s milostnými lístočkami, ktoré padajú do nepravých rúk, prinášajú na javisko spravidla nudu a zúfalstvo. Oscar Wilde však dokázal divadelné konvencie zľahka preskakovať duchaplným nadhľadom, presnou kresbou postáv, ale i klepnutím na problém, ktorý Wilde by sa tomu posledný čudoval - je stále s nami a medzi nami. Jediné, čomu sa predsa nedá odolať, je pokušenie. A hoci korupcia pije krv tým, ktorí sa do vyššej spoločnosti nevedia dostať, ten sladký, pohodlný spánok zabudnutia na vlastné prehrešky, do ktorého sa po vycicaní ostatných dostaneme, stojí za to. Wilde si nerobil ilúzie o tom, že ideálny manžel sa od toho bežného líši len v rozdielnej miere poznania jeho minulosti a prítomnosti.

Som vďačná, že sa inscenátori pod vedením režiséra Petra Mikulíka nepustili cestou prvoplánovej aktualizácie. Scénografka Alexandra Grusková reagovala na noblesu textu noblesou šiat, nádherne sa pohrala s farbami, viac ako na historickej vernosti si dala záležať na dámskej i pánskej elegancii a kráse.

Bez hercov by však ani tie najlepšie bonmoty a kostýmy nemali telo. Jozef Vajda v postave Róberta Chilterna zdôraznil, akým doslovne zvieracím pudom je túžba po moci. Geniálne odohral predovšetkým záverečnú scénu, keď zatúži, aby ho jeho žena mala rada, tak celkom bežne. Na úprimnosť a nehu je však už neskoro. Z jeho Gertrúdy sa v zlomku sekundy stala ideálna manželka, nádejná matka, dokonalá opora budúceho ministra, ktorá pochopila, že v záujme rodinného šťastia sa treba naučiť mnohým veciam nerozumieť. Diana Mórová si s Jozefom Vajdom vymyslela milé sprisahanecké gestá, ktoré dodávajú nastoleným morálnym dilemám tú pravú intímnosť. Ambivalentnosť jej charakteru je obdivuhodná - svätá rafika, alebo rafinovaná svätica? Herečka pridala viktoriánskej Lady Chilternovej celú sériu doslovne baletných gest. V zmysle známeho wildovského aforizmu ju nemusíme ani počúvať, stačí, keď sa na ňu dívame. Zdena Studenková neprehrávala, bol pragmatická a cynická, všetko tak normálne, tak pochopiteľne. Mariánovi Kramárovi padla rola londýnskeho dandyho ako uliata, komediálny vzruch vnáša na scénu Zuzana Kocúriková, presný je aj Dušan Jamrich ako dokonalý whig. Monika Hilmerová, alternovaná menej sladkou Ivanou Kuxovou sa musí trochu siliť do irónie, ale šarm jej určite nechýba.

Inscenácia Ideálneho manžela sviatočných divákov národného divadla istotne neodradí, tých stálych zas osvieži. Ideálna spoločnosť sa síce u Wilda nezišla, ideálna komédia zato áno.