Hollywood sa na víkend presťahoval

10. feb 2003 o 8:45

Austrálska herečka Nicole Kidmanová prišla na filmový festival Berlinale. Film „The Hours“, kde hrá hlavnú úlohu, sa bude v tvrdej konkurencii uchádzať o Zlatého medveďa. FOTO – TASR/AP

Na Berlinale, jeden z troch najväčších filmových festivalov, dorazilo tento víkend toľko hollywoodskych hereckých a režisérskych celebrít, ako ešte nikdy. George Clooney, Richard Gere, Renee Zellwegerová, Nicole Kidmanová, Dustin Hoffman, Nicolas Cage, Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas – to sú iba niektoré mená zo žiarivého zoznamu festivalových hostí.

A to do poslednej chvíle vyzeralo, že hviezdy do Berlína možno neprídu. Keby totiž vypukla vojna v Iraku, celebrity by sa báli letieť cez Atlantik a do Berlína by neprišli. Podobnú situáciu tunajší festival už raz zažil, počas vojny v Perzskom zálive roku 1991, keď sa odrieknutia len sypali.

Pred novinármi sa väčšina hviezd predháňala v zdvorilostnej diplomacii. Vyhliadky na hlavnú cenu, Zlatého medveďa má najmä film o The Hours (Hodiny) režiséra Stephena Daldryho s Nicole Kidmanovou, ktorá tu hrá spisovateľku Virginiu Woolfovú. Pri prezentácii filmu povedala: „Mala som vo svojom živote fázu, keď mi všetko, čo som od nej čítala, pripadalo dôležité. Jej hlas zasiahol moju dušu.“

(dpa)