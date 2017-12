Režisér Juraj Nvota dočasne býva v pražskom Divadle na Zábradlí

Bratislava 10. februára (TASR) - Režisér Juraj Nvota sa až do apríla odsťahoval do Prahy. Minulý týždeň začal v tamojšom Divadle na Zábradlí režírovať hru rakúskeho autora Thomasa Bernarda Námestie hrdinov.

V známom pražskom divadle však teraz nielen pracuje, ale priamo tam v hosťovskej izbe aj býva, takže do práce to nemá ďaleko. "Do Bratislavy sa budem vracať na víkendy," prezradil režisér Nvota, ktorý má momentálne za sebou doslova "premiérové" dni. V Radošinskom naivnom divadle mala v sobotu premiéru komédia Ako sme sa hľadali v jeho réžii a v Prahe zase jeho debutový film Kruté radosti. Pri tejto príležitosti sa zoznámil aj s kolegyňou, známou českou režisérkou Věrou Chytilovou. "Bolo príjemné, že prišla na náš film. Ocenenie z jej úst už niečo znamená," tešil sa Juraj Nvota. Chytilová, ktorej posledný film Vyhnanie z raja nemal veľmi priaznivé ohlasy, sa nevzdáva a pripravuje vraj ďalší projekt.

