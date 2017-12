Nominácie na Zlaté maliny vedie Spearsová, Madonna a Hviezdne vojny

10. feb 2003 o 12:42 © TASR 2003

Los Angeles 10. februára (TASR) - Ak si myslíte, že súboj o Oscara pre najlepšiu herečku bude vyrovnaný, pozrite si, kto sa "uchádza" o nevítanú česť byť menovanou za najhoršiu herečku - Madonna, Jennifer Lopezová, Britney Spearsová, Winona Ryderová a Angelina Jolie.

Nominácie na Zlatú malinu či ceny Razzie pre najhoršie filmy, hercov a herečky roku 2002 oznámili dnes, deň pred vyhlásením kandidátov na Oscarov. Tento rok kategória najhoršia herečka vyzerá ako zoznam "kto je kto" osobností, ktoré majú talent a krásu, ale aj smolu.

O cenu pre najhorší film súťažia v očiach kritikov prepadáky ako 85-miliónová snímka Eddieho Murphyho The Adventures of Pluto Nash, Madonnin film Swept Away, Spearsovej debut Crossroads a Oscarom ovenčený Pinocchio od Roberta Benigniho. Nechýba ani posledný príspevok k podľa organizátorov Razzies príliš dlhej sérii Hviezdne vojny: Epizóda II - Útok klonov.

Tento rok sa na hlavnom podujatí filmového priemyslu očakáva mimoriadne tvrdý boj o ceny Akadémie v kategórii najlepšia herečka, v ktorej sa tipujú mená ako Meryl Streepová, Renée Zellwegerová, Nicole Kidmanová či Julianne Moorová.

Paródia na Oscarov bude tiež svedkom vyrovnaného súboja. Spearsovú nominovali za Crossroads, Madonnu za Swept Away, Jolieovú za trhák Life Or Something Like It, Ryderovú za Mr. Deeds Goes to Town a Lopezová chce konkurentky prekonať až dvoma filmami Enough a Maid in Manhattan.

Murphy v Pluto Nash vedie aj zoznam uchádzačov o najhoršieho herca. Nasleduje Benigni v Pinocchiovi, Adriano Giannini v Swept Away, Steven Seagal v Half Past Dead a predošlý víťaz Adam Sandler s dvojnásobnou šancou za snímky Adam Sandler's 8 Crazy Nights a Mr. Deeds.

Razzies tento rok pri príležitosti 23. ročníka zavádzajú novú kategóriu "najnafúknutejší film zameraný na tínedžerov". Nádejnými víťazmi sú Adam Sandler's 8 Crazy Nights, Crossroads, Jackass: The Movie, Scooby Doo a XXX.

Ašpirantmi na cenu pre najhorší pár na striebornom plátne sú Adriano Giannini a Madonna (Swept Away), Roberto Benigni a Nicoletta Braschi (Pinocchio), Hayden Christensen a Natalie Portmanová (Hviezdne vojny), Britney Spearsová a Anson Mount (Crossroads). Výnimočne sa činil Eddie Murphy, nominovaný v dvojici s Robertom De Nirom (Showtime), Owenom Wilsonom (I Spy), ako aj klonovanou verziou seba samého v Pluto Nash.

Zlaté maliny, tiež v kategóriách najhorší herec a herečka vo vedľajšej úlohe a najhorší režisér, odovzdajú 22. marca. Alebo ako organizátori radi hovoria - 24 hodín PRED tou druhou šou, zvanou tiež "odovzdávanie malých zlatých nahých mužov".