Berlinale je v polčase, už sa črtajú jasní favoriti

11. feb 2003 o 11:30 MIRO ULMAN

Hlavní protagonisti filmového festivalu Berlinale sú hollywoodski herci George Clooney, Nicolas Cage a Nicole Kidmanová (na snímke). FOTO - REUTERS

BERLÍN - Na Berlinale máme za sebou už viac než polovicu filmov a začínajú sa črtať prví favoriti. Patrí k nim rozhodne novinka Spika Jonzea - režiséra filmu V koži Johna Malkovicha s názvom Adaptation (Adaptácia). Tak ako v prípade predchádzajúceho filmu, opäť ide o výbornú a pritom originálnu komédiu. A Spike Jonze na nej opäť spolupracoval s jedným z najlepších hollywoodskych scenáristov súčasnosti - Charliem Kaufmanom. Kaufman napísal scenár o sebe samotnom a dej sa začína práve na nakrúcaní V koži Johna Malkovicha. Nicolas Cage vo filme nehrá len Charlieho Kaufmana, ale i jeho brata Donalda. Film zobrazuje Kaufmanovu snahu o adaptáciu knihy Susan Orleanovej (hrá ju Meryl Streepová) Zlodej orchideí, ktorej hrdinom je excentrický botanik John Laroche (Chris Cooper). Obaja dostali nedávno Zlaté glóbusy za vedľajšie úlohy.

Zaujímavé je, že na túto cenu bol nominovaný i Donald Kaufman, pretože bol uvedený v titulkoch a pritom je to len vymyslená postava! Na tlačovej konferencii sa Nicolas Cage posťažoval, že s brčkavou plešatejúcou hlavou vyzerá na plátne ako francúzsky pudlík: „Vo filme hrám skôr surrealistickú esenciu Charlieho, než biologického Charlieho.“

Charlie Kaufman bol aj scenáristom režijného debutu Georgea Clooneyho - Confessions of a Dangerous Mind. Sam Rockwell si v ňom zahral úspešného televízneho producenta a moderátora Chucka Barrisa, ktorý žil dvojakým životom. Na vrchole kariéry si ho najala CIA a ako nájomný vrah pre ňu zabil 33 ľudí. „Stretol som sa s Chuckom niekoľkokrát,“ povedal Clooney. „Ale či to, čo o sebe napísal, je naozaj pravda, vie iba on sám. V spomienkach mnoho vecí asi prikrášlil, ale keďže nedávno CIA vydalo vyhlásenie, že takýmito metódami nikdy nepracovala, skôr sa prikláňam k jeho verzii.“ V prekvapujúcich epizódnych úlohách sa objavia Julia Robertsová, Matt Damon, Brad Pitt i samotný Clooney. S filmom boli spokojní nielen diváci, ale i samotný moderátor Barris.

Režisér pinkfloydovskej Steny a Angelinho popola Alan Parker sa vo filme The Life of David Gale (Život Davida Galea) zaoberá stále aktuálnou témou trestu smrti: muža v cele smrti hrá Kevin Spacey a reportérku Kate Winsletová. Pre milovníkov Tigra a draka je určená novinka Čanga I-moua Ying Xiong (Hrdina). Jej dej rozpráva o trojici vrahov, ktorí mali pred dvetisíc rokmi zabiť budúceho zjednotiteľa Číny, panovníka kráľovstva Qin. Jet Li lieta a šermuje i hlavou dole, ale zábery kamery Christophera Doylea sú niekedy až príliš krásne.

Pre mnohých filmových kritikov je doteraz najlepším filmom adaptácia knihy Michaela Cunninghama The Hours (Hodiny), ktorá vlani vyšla v českom preklade. Stephen Daldry (režisér Billyho Elliota) v ňom zobrazuje jeden deň v živote troch žien žijúcich v troch rôznych obdobiach - ktoré sú rôznym spôsobom spojené s novelou Virginie Woolfovej Pani Dallowayová. Nicole Kidmanová, Julianne Mooreová, Meryl Streepová i Ed Harris v úlohe milenca jednej z hlavných postáv, ktorý umiera na AIDS, podali vynikajúce výkony a už klasicky skvelá je hudba Philipa Glassa, ktorá spája jednotlivé príbehy.

V Berlíne je i Jackie Chan, ktorý si tu prezerá exteriéry na nakrúcanie novej verzie Cesty okolo sveta za 80 dní. Paspartua v nej bude hrať - kto iný ako miláčik žien - George Clooney.