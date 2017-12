Jackson sa tiesnil s deťmi v posteli

Na hlavu Michaela Jacksona sa valí škandál za škandálom. Americké a britské televízne stanice koncom minulého týždňa odvysielali dokument známeho britského reportéra Martina Bashira, v ktorom sa bývalý kráľ popu priznáva, že svoju posteľ zdieľal s mnohými

Michael Jackson sa bráni. Podľa neho novinár jeho slová prekrútil. Vyhasínajúca hviezda v nedeľu vyhlásila, že v najbližších dňoch predstaví nový dokument. Ten vznikol priebežne s Bashirovou snímkou Living with Michael Jackson a mal by vyvrátiť skreslenie, že obťažuje deti a dokázať, že novinár jeho odpovede vytrhol z kontextu. Video vraj bude obsahovať aj scénku, keď Bashir chváli Jacksona, ako sa príkladne stará o deti. „Dokument je klamlivý a nečestný. Nikdy by som neublížil dieťaťu,“ dodáva trojnásobný otec, ktorý naposledy rozvíril hladiny šoubiznisu, keď počas návštevy Nemecka nebezpečne vystrčil vlastné dieťa z balkóna.

Diváci, ktorí si pozreli Living with Michael Jackson, sú zničení. Na jednom mieste deväťdesiatminútového filmu hovorí: „Spala u mňa aj hviezda filmu Sám doma, Macaulay Culkin. Bol ešte malý. Jeho brat Kieran Culkin spal na tejto strane, Macaulay na tamtej a jeho sestra tu. Tiesnili sme sa v jednej posteli.“

Roku 1993 neúspešne čelil obvineniam z obťažovania detí. Vtedy ho zažalovali rodičia 14-ročného chlapca Jordyho Chandlera. Súd nikdy nebol, lebo hviezda zaplatila druhej strane za mlčanie miliónové odškodné.

Britský novinár, ktorý ako posledný nakrútil rozhovor s princeznou Dianou, strávil s Jacksonom osem mesiacov. Do konečného strihu sa dostalo množstvo chúlostivých vyjadrení. Najviac prekvapila pasáž, kde sa popová hviezda priznáva k láske k deťom. „A je to správne, Michael?“ pýta sa reportér. Jackson odpovedá: „Je to správne, je to milé, pretože to, čo potrebuje svet, je viac lásky. Čo je zlé na tom, že s niekým sa máte radi? Vy nespíte so svojimi deťmi? Alebo s iným dieťaťom, ktoré potrebuje lásku a nemalo dobré detstvo?“

Michael Jackson sa odvoláva na smutnú mladosť. Dokument vykresľuje 44-ročnú hviezdu ako narušené indivíduum, ktoré chce žiť večne a je posadnuté myšlienkou detstva, lebo sa ho nikdy nenasýtil. Okrem toho si všíma jeho problémy spojené s plastickými operáciami. Michael otvorene hovorí o detstve v kapele Jackson Five a o otcovej drezúre. Má v ruke remeň a matka kričí: „Joe, veď ho zabiješ!“

Je zrejmé, že ľudí čoraz viac zaujíma jeho život, ako hudba, ktorú tvorí. Posledný album Invincible sa síce dostal na prvé miesto americkej hitparády, ale oproti predchádzajúcim bestsellerovým nahrávkam sa ho predalo málo. Zato dokument Living with Michael Jackson trhol v sledovanosti rekord spred troch rokov, keď sa Američania pozerali na rozhovor s Monicou Lewinskou. Spevákovu spoveď videlo 27 miliónov Američanov. A Briti boli naň viac zvedaví ako na prejav Saddáma Husajna. (peb)