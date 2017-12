Protivojnové video Madonny

Los Angeles 11. februára (TASR) - Madonna, známa už 20 rokov imidžom zvodnej dračice, sa svojím novým videoklipom vyslovila proti možnej vojne USA s ...

11. feb 2003 o 8:30 © TASR 2003

Los Angeles 11. februára (TASR) - Madonna, známa už 20 rokov imidžom zvodnej dračice, sa svojím novým videoklipom vyslovila proti možnej vojne USA s Irakom. Zaradila sa tak medzi mnohých ďalších spevákov od Davea Matthewsa po Sheryl Crowovú, ktorí vyjadrili nesúhlas s americkou vojenskou akciou v Perzskom zálive.

Vo videu sa objavuje záber, ako Madonna hádže na módnej prehliadke granát medzi divákov. Podľa speváčkinej hovorkyne Liz Rosenbergovej chce American Dream poukázať na horory vojny a nie je zameraný voči osobe prezidenta Georgea W.Busha. Ide o "panoramatický pohľad na našu kultúru a hroziacu vojnu očami ženskej superhrdinky stelesnenej Madonnou," povedala Rosenbergová.

Video sa dostane na obrazovky v marci, mesiac pred vydaním Madonninej prvej štúdiovej kolekcie od albumu Music z roku 2000. Režíroval ho Jonas Akerlund, ktorý s ňou kedysi spolupracoval na obrazovom stvárnení piesne Ray of Light.

Štyridsaťštyriročná americká speváčka provokuje videoklipmi už roky. Pre náboženské motívy v skladbe Like a Prayer (1989) sa s ňou rozišla firma Pepsi Cola, o rok neskôr MTV odmietla vysielať Justify My Love pre sexuálne scény, problémy mala aj s videom Erotica či s What it Feels Like For a Girl s prvkami násilia.

1 2 juh