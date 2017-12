Vyhlásili tretí ročník súťaže Coca-cola Pop Star

11. feb 2003 o 15:30 © TASR 2003

Bratislava 11. februára (TASR) - Nádejní slovenskí hudobníci vo veku od 15 do 30 rokov sa môžu prihlásiť do súťaže Coca-Cola Pop Star, ktorej tretí ročník odštartoval v tých dňoch na Slovensku.

Víťaz podujatia získa možnosť nahrať a vydať vlastný hudobný album a s pomocou organizátorov súťaže ho bude môcť uviesť na trh. Novinkou v tomto roku je možnosť prekročiť hranice Slovenska a zúčastniť sa podujatia Eurosonic Festival v holandskom Groeningene.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je poslať nahrávky aspoň troch vlastných skladieb na adresu Sony Music Bonton v Bratislave. Uzávierka prihlášok je 20. marca. Odborná porota potom vyberie maximálne desiatich finalistov súťaže, ktorí dostanú možnosť predviesť svoje umenie naživo v semifinále 8. apríla. Na rozdiel od minulých ročníkov do finále postúpia iba štyria interpreti, z ktorých na mieste určí odborná porota víťaza. Finále sa uskutoční 25. apríla formou verejného koncertu. Prvý singel víťaza by sa mal z rádií ozývať v priebehu júna a jeho nový album uzrie svetlo sveta začiatkom septembra.

Novinkou tohto ročníka súťaže je aj kategória Coca-Cola Mobil Star, ktorá bude udelená víťazovi hlasovania prostredníctvom mobilných telefónov. Novinári budú môcť počas vystúpenia finalistov rozhodnúť o Coca-Cola Media Star a návštevníci webovej stránky súťaže o víťazovi kategórie Coca-Cola Internet Star.

Do prvého ročníka súťaže v roku 2001 sa prihlásilo vyše 200 mladých interpretov z celého Slovenska. Víťazom sa stala skupina Seven Days to Winter, ktorej skladba Fantastic People bola hitom leta 2001 a po niekoľko týždňov sa držala na vrchole SK Airplay. Skupina získala aj ocenenie AUREL 2001 v kategórii Objav roka. Do druhého ročníka sa prihlásilo takmer 150 interpretov a víťazkou sa stala speváčka Misha. Tá odvtedy úspešne boduje na slovenskej hudobnej scéne, čoho dôkazom sú ocenenia v anketách, ako napríklad Zlatý slávik 2002, Grand Prix Radio či OTO 2002.