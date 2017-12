Muzikál Chicago nominovali na Oscara 13-krát

11. feb 2003 o 16:55 © TASR 2003

Beverly Hills 11. februára (TASR) - Muzikál Chicago sa stal tohtoročným favoritom v počte nominácií na Oscara. V Los Angeles dnes získal 13 nominácií, vrátane kategórie najlepší film, čím vyrovnal vlaňajší rekord prvého dielu Pána prsteňov.

Do tejto kategórie sa dostal aj epický film Newyorské gangy s desiatimi nomináciami a dráma The Hours s deviatimi nomináciami. Túto trojicu v kategórii najlepší film dopĺňajú ešte snímky Pán prsteňov: Dve veže (šesť nominácií) a holokaustová dráma Pianista.

Renee Zellwegerová a Richard Gere z muzikálu Chicago boli nominovaní v kategórii najlepšia herečka resp. herec v hlavnej úlohe. Ich muzikáloví kolegovia Queen Latifah, Catherine Zeta-Jonesová a John Reilly sa budú uchádzať o pozlátenú sošku v kategórii herečka/herec vo vedľajšej úlohe. Nominovaný bol aj režisér muzikálu Chicago Rob Marshall.

Ďalšími nominovanými v kategórii najlepšia herečka sú Julianne Moorová za melodrámu Far From Heaven, Salma Hayeková za stvárnenie mexickej maliarky Fridy Kahlovej vo filme Frida, Nicole Kidmanová za stvárnenie spisovateľky Virginie Woolfovej v dráme The Hours a Diane Lanová za film Unfaithful.

V kategórii najlepší herec americká filmová akadémia nominovala okrem Gereho aj Adriena Brodyho (Pianista), Nicolasa Cagea (Adaptation), Michaela Caina (The Quiet American), Daniela Day-Lewisa (Newyorské gangy) a Jacka Nicholsona (About Schmidt). Pre Nicholsona to je v poradí už dvanásta nominácia. Oscara získal doteraz trikrát.

V režisérskej kategórii získali nominácie Rob Marshall (Chicago), Martin Scorsese (Newyorské gangy), Stephen Daldry (The Hours), Pedro Almodóvar (Talk to Her) a Roman Polanski (Pianista).

Európa, Ázia a americký kontinent sú zastúpené v kategórii zahraničný film. Nominované boli snímky El Crimen del Padre Amaro (Mexiko), Hero (Čína), The Man Without a Past (Fínsko), Nirgendwo in Afrika (Nemecko) a Zus & Zo (Holandsko).

Oscara každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied. Tohtoročný 75. ročník odovzdávania cien bude televíziou opäť vysielaný do celého sveta a uskutoční sa v Hollywoode 23. marca. Dejiskom ceremoniálu bude po druhý raz divadlo Kodak, vzdialené len niekoľko blokov od hotela Roosevelt, kde v roku 1929 odovzdávali Oscarov prvýkrát.