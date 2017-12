Zoznam nominácií 75. ročníka udeľovania Oscarov

11. feb 2003

Beverly Hills 11. februára (TASR) - Zoznam nominácií na filmových Oscarov dnes zverejnila americká Akadémia filmových umení a vied. Víťazov slávnostne vyhlásia 23. marca. Prinášame zoznam nominácií vo všetkých kategóriách:

- najlepší film: Chicago, Newyorské gangy, The Hours, Pán prsteňov: Dve veže, Pianista

- herec v hlavnej úlohe: Adrien Brody (Pianista), Nicolas Cage (Adaptation), Michael Caine (The Quiet American), Daniel Day-Lewis (Newyorské gangy), Jack Nicholson (About Schmidt)

- herečka v hlavnej úlohe: Salma Hayeková (Frida), Nicole Kidmanová (The Hours), Diane Lanová (Unfaithful), Julianne Moorová (Far from Heaven), Renee Zellwegerová (Chicago)

- herec vo vedľajšej úlohe: Chris Cooper (Adaptation), Ed Harris (The Hours), Paul Newman (Road to Perdition), John C. Reilly (Chicago), Christopher Walken (Catch Me If You Can)

- herečka vo vedľajšej úlohe: Kathy Batesová (About Schmidt), Julianne Moorová (The Hours), Queen Latifah (Chicago), Meryl Streepová (Adaptation), Catherine Zeta-Jonesová (Chicago)

- režisér: Rob Marshall (Chicago), Martin Scorsese (Newyorské gangy), Stephen Daldry (The Hours), Roman Polanski (Pianista), Pedro Almodóvar (Talk to Her)

- zahraničný film: El Crimen del Padre Amaro (Mexiko), Hero (Čína), The Man Without a Past (Fínsko), Nirgendwo in Afrika (Nemecko), Zus &Zo (Holandsko)

- adaptovaný scenár: Peter Hedges, Chris Weitz a Paul Weitz (About a Boy), Charlie Kaufman a Donald Kaufman (Adaptation), Bill Condon (Chicago), David Hare (The Hours), Ronald Harwood (Pianista)

- pôvodný scenár: Todd Haynes (Far From Heaven), Jay Cocks, Steve Zaillian a Kenneth Lonergan (Newyorské gangy), Nia Vardalosová (Moja veľká tučná grécka svadba), Pedro Almodóvar (Talk to Her), Carlos Cuaron a Alfonso Cuaron (Y Tu Mama Tambien)

- animovaný film: Ice Age, Lilo & Stitch, Spirit: Stallion of the Cimarron, Spirited Away, Treasure Planet

- výprava: Chicago, Frida, Newyorské gangy, Pán prsteňov: Dve veže, Road to Perdition

- kamera: Chicago, Far From Heaven, Newyorské gangy, Pianista, Road to Perdition

- zvuk: Chicago, Newyorské gangy, Pán prsteňov: Dve veže, Road to Perdition, Spider-Man

- strih zvuku: Pán prsteňov: Dve veže, Minority Report, Road to Perdition

- pôvodná hudba: Catch Me If You Can (John Williams), Far From Heaven (Elmer Bernstein), Frida (Elliot Goldenthal), The Hours (Philip Glass), Road to Perdition (Thomas Newman)

- pôvodná skladba: Burn It Blue (Frida), Father and Daughter (The Wild Thornberrys Movie), The Hands That Built America (Newyorské gangy), I Move On (Chicago), Lose Yourself (8 Mile)

- kostýmy: Chicago, Frida, Newyorské gangy, The Hours, Pianista

- dlhometrážny dokumentárny film: Bowling for Columbine, Daughter from Danang, Prisoner of Paradise, Spellbound, Winged Migration

- krátkometrážny dokumentárny film: The Collector of Bedford Street, Mighty Times: The Legacy of Rosa Parks, Twin Towers, Why Can't We Be a Family Again?

- strih: Chicago, Newyorské gangy, The Hours, Pán prsteňov: Dve veže, Pianista

- mejkap: Frida, The Time Machine

- krátky animovaný film: The Cathedral, The ChubbChubbs!, Das Rad, Mike's New Car, Mt. Head.

- krátky hraný film: Fait D'Hiver, I'll Wait for the Next One (J'Attendrai Le Suivant), Inja (Dog), Johnny Flynton, This Charming Man

- vizuálne efekty: Pán prsteňov: Dve veže, Spider-Man, Hviezdne vojny: Epizóda II - Klony útočia

- čestný Oscar: Peter O'Toole