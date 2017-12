Na hviezdy Tatu sa nechal nalákať aj Petr Kotvald

Praha 11. februára (TASR) - Český popový spevák Petr Kotvald bude jedným z hosťov koncertného turné populárneho ruského dievčenského dua Tatu po piatich ...

11. feb 2003 o 18:16 © TASR 2003

Praha 11. februára (TASR) - Český popový spevák Petr Kotvald bude jedným z hosťov koncertného turné populárneho ruského dievčenského dua Tatu po piatich českých mestách, ktoré potrvá od dnešného večera do 18. februára. Štyridsaťtriročný Kotvald ponuku českých usporiadateľov prijal bez toho, aby sa s dievčatami niekedy v živote videl.

"Je to celkom úsmevné," komentoval Kotvald túto "maličkosť" a dokonca ešte aj pol dňa pred začiatkom koncertu pripustil, že pred vystúpením nedostane príležitosť precvičiť si ruštinu. "Je možné, že nebudem mať šancu sa s nimi stretnúť," konštatoval.

Pred koncertom škandálmi a lesbickými chýrmi preslávenej dvojice Tatu má Kotvald aj obavy. "Neviem, ako to dopadne. Uvidíme," zdôveril sa. Kotvald nebude jediným "predskokanom" Leny a Júlie. České vydavateľstvo Poprom Traxx si pre Tatu Czech Tour vybralo aj české dievčenské trio Black Milk.

A čo Petrovi Kotvaldovi na Julii a Lene učarovalo? "Zdá sa mi, že je to súčasná muzika, že je to moderné. Obsah veľmi neriešim, ale tá forma je skutočne moderná," povedal s neskrývaným obdivom. O dievčatách hovorí ako o dvadsaťročných. Asi netuší, že plnoletá je iba Lena. Čiernovláska Júlia bude mať 18 až tento rok.

Lena a Julia navštívili Česko už vlani, ale skrátené koncerty v Brne, Zlíne a na severe Čiech ruských producentov nenadchli. Najnovšia šnúra by mala priniesť 90-minútové predstavenia "Tatušiek", ktoré po úspechu s ich melodickým technopopom v strednej Európe a na Balkáne zabodovali s anglicky spievanou verziou Ja sošla s uma (All The Things She Said) aj vo Veľkej Británii.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) ed