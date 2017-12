Roman Polanski si kvôli hrozbe zatknutím pre Oscara nepríde

Los Angeles 11. februára (TASR) - Filmový režisér Roman Polanski dostal nomináciu na Oscara, na červenom koberci ho však nikto neuvidí.

11. feb 2003 o 19:06 © TASR 2003

Takmer 25 rokov po úteku z Los Angeles do Paríža, aby sa vyhol trestu za nezákonný sex s 13-ročným dievčaťom, dostal dnes Roman Polanski nomináciu na cenu akadémie za réžiu filmu The Pianist.

Hoci Hollywood by 69-ročného režiséra privítal, losangeleská krajská advokátska kancelária oznámila, že ak Polanski vkročí do USA, bude okamžite zatknutý. "Je to lotor a utečenec a to mu len tak ľahko neprejde," povedala hovorkyňa kancelárie Sandi Gibbonsová.

Polanského obvinili zo znásilnenia a ďalších piatich trestných činov v roku 1977, po sexuálnom styku s neplnoletým dievčaťom v dome Jacka Nicholsona, ktorý nebol prítomný.

Režiséra uznali vinným z nezákonného sexu, ten však v roku 1978 utiekol z krajiny pred vynesením rozsudku. Podľa Gibbonsovej vtedy Polanskému hrozilo väzenie na jeden až 50 rokov.

Hoci sa Polanski kedysi zaprisahal, že prípad vyrieši, dnes ho nechce znova otvárať kvôli svojím deťom a manželke, francúzskej herečke Emmanuelle Seignerovej. "Už nemôžem myslieť len na seba, je tu moja rodina," povedal v roku 1994.

Polanski v minulosti dostal tri nominácie na Oscara. Tento rok je nominovaný za réžiu filmu The Pianist, skutočného príbehu o klasickom hudobníkovi skrývajúcom sa pred nacistami v ruinách Poľska počas 2. svetovej vojny.

Príbeh odzrkadľuje skutočný život autora: sám Polanski utiekol ako dieťa z krakovského židovského geta, s otcom sa zvítal až po rokoch a matku stratil v koncentračnom tábore v Osvienčime.

Ďalšou ranou v Polanského živote bola smrť jeho tehotnej manželky Sharon Tatovej, ktorú v roku 1969 spolu s ďalšími štyrmi hosťami zavraždili v jeho dome nasledovníci Charlesa Mansona. Polanski bol obchodne na cestách.

