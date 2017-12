Výtvarník Peter Rónai tvrdí, že s umením môžeme začínať vždy znovu a najlepšie u seba

12. feb 2003 o 17:15

Návštevník stojí pri diele bratislavského výtvarníka Petra Rónaia na výstave Rudé právo Factory - Silhouette Václava Stratila a Petra Rónaia v pražskej Gallery Art Factory na Václavskom námestí. Nová galéria, ktorá využíva svojrázne prostredie bývalej tlačiarne, chce predstavovať najmä umenie českých a slovenských tvorcov a porovnávať so súčasným umením vo svete. „Mám veľmi rád výtvarné umenie. Som rád, že môžem vystúpiť na tejto výstave s milým priateľom Petrom Rónaiom. A bol by som rád, keby som v tejto pre mňa zaujímavej konfrontácii obstál,“ hovorí k tejto kultúrnej akcii český umelec Václav Stratil. Skúsenosti s umeleckými dielami deväťdesiatych rokov a nultých rokov tohto storočia spôsobujú podľa autorov výstavy medzi mnohými i zasvätenými pozorovateľmi zmätok: „S umením asi treba začať vždy znova a najlepšie u seba. Pozerajte sa teda doma dlho do zrkadla a potom choďte na túto výstavu. Máte ešte stále čas dozvedieť sa niečo iné,“ píše sa v katalógu.

FOTO - ČTK