Trinásť oscarových šancí pre žiarivé Chicago

12. feb 2003 o 15:15

Filmová verzia muzikálu Chicago získala trinásť nominácií a stala sa favoritom na tohtoročné Oscary. Epos Gangs of New York Martina Scorseseho má nominácií desať. V tomto roku bude politická klíma na Oscaroch komplikovaná. Už sa nehovorí o „neobmedzenej solidarite“ s Amerikou, mnohí sú skôr na pochybách o súčasnej politike americkej vlády.

Muzikál Chicago Roba Marshalla, ktorý pred pár dňami otvoril Berlinale, už pred dvoma týždňami ovenčili dvoma Zlatými glóbusmi. Očakávania po nomináciách ešte väčšmi hustnú. Chicago je nominované aj na Oscara v kategórii najlepší film. Do slovenských kín sa film dostane 31. júla 2003.

Barová speváčka Velma Kelly (Catherine Zeta-Jonesová) a snaživá hviezdička Roxie Hart (Renée Zellwegerová) sa stretnú za mrežami. Pred šibenicou – ich obe zachráni chlípny advokát Billy Flynn (Richard Gere), ktorý ešte nikdy ani jeden prípad neprehral. Flynn je mediálny majster – manipulátor. Nevyhľadáva klientov podľa ich viny či neviny, ale podľa potenciálu PR.

Podľa nemeckých filmových kritikov je jednou z najlepších scéna, akú v jej abstraktnej jasnosti a brutalite vie vykúzliť len kreslený film alebo muzikál. Na dlhých červených šnúrach sa všetci zúčastnení s trhanými pohybmi metajú hore dolu a za šnúrky ťahá pán Flynn.

„Skutočným hlavným hrdinom Chicaga je strih. Režisér svojím rozhodnutím prezentovať pesničky ako túžobné sny Roxie vyriešil starý muzikálový problém, ako čo najelegantnejšie zabudovať do scén hudobné vsuvky. Čím dlhšie príbeh beží, tým hravejšie Marshall prepína z reality na fantáziu. Chicago síce nemá božských tanečníkov, ale tanec jeho rovín povyšuje toto predstavenie na ozajstný film,“ píše denník Die Welt.

Druhým favoritom je s desiatimi nomináciami Martin Scorsese so svojím eposom Gangs of New York, ktorý súťaží aj ako „najlepší film“. Scorsese je nominovaný ako najlepší režisér, Daniel Day-Lewis ako najlepší mužský predstaviteľ, plus nominácie v kategóriách kamera, strih či scenár. Skupina U2 je nominovaná za titulnú pieseň The Hands That Built America – Ruky, čo postavili Ameriku. V kategórii neanglicky nahovorených filmov súťažia napríklad nemecký film Nowhere In Africa, čínsky historický epos Hero a The Man Without Past Fína Akiho Kaurismäkiho.

Tento rok udelia Oscary po sedemdesiatypiatykrát 23. marca v Kodak Theatre na Hollywood Boulevard v Los Angeles statt. Moderovať ich bude už druhýkrát Steve Martin. (dpa, čtk)

Z nominácií na 75. Oscara

Film

Chicago (Rob Marshall)

Gangs of New York (Martin Scorsese)

The Hours (Stephen Daldry)

Pán prsteňov: Dve veže (Peter Jackson)

Pianista (Roman Polanski)

Réžia

Rob Marshall (Chicago)

Martin Scorsese (Gangs of New York)

Stephen Daldry (The Hours)

Roman Polanski (Pianista)

Pedro Almodóvar (Hovor s ňou)

Herec

Adrien Brody (Pianista)

Nicolas Cage (Adaptation)

Michael Caine (The Quiet American)

Daniel Day-Lewis (Gangs of N. Y.)

Jack Nicholson (About Schmidt)

Herečka

Salma Hayeková (Frida)

Nicole Kidmanová (The Hours)

Diane Lanová (Unfaithful)

Julianne Moorová (Far From Heaven)

Renée Zellwegerová (Chicago)

Herec vo vedľajšej úlohe

Chris Cooper (Adaptation)

Ed Harris (The Hours)

Paul Newman (Cesta do pekiel)

John C. Reilly (Chicago)

Christopher Walken (Chyť ma, ak to dokážeš)

Herečka vo vedľajšej úlohe

Kathy Batesová (About Schmidt)

Julianne Moorová (The Hours)

Queen Latifah (Chicago)

Meryl Streepová (Adaptation)

Catherine Zeta-Jonesová (Chicago)

Zahraničný film

El Crimen del Padre Amaro (Mexiko, Carlos Carrera)

Hero (Čína, Zhang-Yimou)

The Man Without Past (Fínsko, Aki Kaurismäki)

Nowhere In Africa (Nemecko, Caroline Linková)

Zus & Zo (Holandsko, Paula van der Oestová)

Pôvodný scenár