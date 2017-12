Lisa Marie Presleyová šokovala kritikov

Dvadsaťpäť rokov po smrti Elvisa Presleyho začalo jediné dieťa kráľa rock‘n‘rollu svoju hudobnú kariéru s debutovým albumom, ktorý šokoval kritikov. Lisa Marie Presleyová podľa nich kráča v šľapajach svojho otca, podobne ako aj ďalšie deti slávnych hudobn

12. feb 2003 o 14:15

íkov - Jakob Dylan, Julian Lennon alebo Hank Williams jr. Presleyová donedávna zapĺňala svetový bulvár svadbami s celebritami Michaelom Jacksonom alebo Nicolasom Cageom, ale jej debutový albumu so singlom Lights Out má od klasického vyprodukovaného popu ďaleko. Hudobné cítenie 35-ročnej speváčky sa vraj približuje k blues. Renomovaný kritik Los Angeles Times Robert Hilburn pomenoval jej aktuálnu pieseň ako „silnú osobnú prácu“, podľa ďalších novinárov sa jej prejav pohybuje niekde medzi Sheryl Crowovou a Cher. Mala iba deväť rokov, keď zomrel jej otec. Bolo to v roku 1977 a Lights Out sú podľa jej vyjadrenia akýmsi návratom k tomuto obdobiu: „Nikdy by som nechcela napísať pieseň, ktorej obsahom by bol môj genetický kód alebo pozadie môjho života. Ale keby som to urobila, bola by to určite táto.“ S písaním piesní jej pomáhal exmanžel Danny Keough, bývalý líder Smashing Pumpkins Billy Corgan a producent Glen Ballard známy zo spolupráce s Alanis Morissetovou. (peb)