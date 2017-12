Celine Dionová bude tri roky atrakciou Cesarďs Palace v Las Vegas

12. feb 2003 o 9:48 © TASR 2003

Las Vegas 12. februára (TASR) - Paralelne s uvedením najnovšieho albumu One Heart 24. marca začne Celine Dionová trojročné angažmán v Cesarďs Palace v Las Vegas. Koncertný program A New Day v réžii Franca Dragoneho odspieva v sieni s kapacitou pre 4000 divákov spolu 600-krát.

Interpretka je s viac ako 150 miliónmi predaných nosičov zvukových záznamov komerčne najúspešnejšou speváčkou súčasnosti. Má na konte aj šesť ocenení Grammy, dvoch Oscarov - aj za pieseň My Heart Will Go On z filmu Titanic, päť American Music Awards, ale aj 39 Felixov - cien kanadskej frankofónnej provincie Quebec. Od roku 1982 udelili Dionovej 118 medzinárodných hudobných cien, vrátane titulov Umelec roka televíznej spoločnosti VH1 (1996).