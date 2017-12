Stevena Seagala prinútili v New Yorku svedčiť proti mafiánom

12. feb 2003 o 14:17 © TASR 2003

New York 12. februára (TASR) - Americký herec a hrdina akčných filmov Steven Seagal je svedkom v procese s Petrom Gottim, bratom "krstného otca" Johna Gottiho, a ďalšími mafiánmi. V utorkovej výpovedi Seagal uviedol, že v roku 2000 mu obvinení pohrozili fyzickou likvidáciou v prípade, že nebude ochotný nakrúcať s nimi filmy.

Seagala si ako prostriedok na preniknutie do filmového priemyslu vybrala údajne rodina Gambinovcov, a to po tom, čo sa herec rozišiel s niekdajším obchodným partnerom Juliusom Nassom, ktorý bol so spomínanou rodinou v kontakte.

Herec by bol mal Gambinovcom uhradiť po 150.000 dolárov za každý film, ktorý nakrútil v spolupráci s Nassom, mal sa však aj vrátiť k tejto spolupráci na princípe rovnosti. Seagal priznal, že zdanlivo súhlasil s návratom k niekdajšiemu producentovi s cieľom získať čas, pretože vedel, že inak nebude mať pokoja.

Prokuratúre sa podarilo odpočúvať rozhovor, v ktorom Nasso dostal pokyn požadovať peniaze od herca. Na stretnutie so samotným vydieračom, istým Cicconem koncom roka 2001 šiel Seagal s pištoľou vo vrecku.

Obhajca podozrivých však Seagala označuje za chorobného klamára. V utorok mu položil otázku, či je pravda, že svojho času chcel najať agenta CIA na spáchanie vraždy. Herec to označil za šialenstvo a poznamenal, že v procese nie je obžalovaným on.

Neskôr, mimo súdnej siene sa Seagal vyjadril, že štátny zástupca ho prinútil k výpovedi s tým, že v prípade odmietnutia poputuje za mreže. "Nechcel som ísť do väzenia. Mám šesť detí," zdôvodnil herec.

