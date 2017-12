Peter Lipa má nový videoklip!

Bratislava 12. februára (TASR) - Z väčšej časti animovaný, nový videoklip Petra Lipu je na svete.

12. feb 2003 o 14:33 © TASR 2003

Prvá skladba z nového albumu Beatles in Blue/s/ dostávala svoju vizuálnu podobu celé tri mesiace a pod dohľadom, takmer totožného tímu, ako pri úspešnej podobe skladby Balada o štyroch koňoch. Postupne bolo potrebné rozanimovať viac ako 400 ručne kreslených obrázkov, ktoré dokreslili na natočený a digitálne upravený živý obraz. Videoklip niektorí prirovnávajú k slávnemu videu nórskej skupiny A-ha - Take on me, no samotní tvorcovia autori spomínajú, že Day Tripper vznikal náročnejšou technológiou. Autormi džezmenovho nového klipu pod názvom Day Tripper sú výtvarníčka Andrea Leporisová a režisér Roman Akáč.

Uznávaný hudobník Lipa na adresu svojho "beatlesáckeho" albumu Beatles in Blue/s/ hovorí: "Mám rád, keď v novej podobe počúvam starú známu pieseň, a keď zistím, čo s ňou ten muzikant urobil, aby tak vyjadril svoj hudobný názor. Presne 16 skladieb z dielne azda najslávnejšej kapely všetkých čias prerobil do podoby vyjadrujúcej práve jeho hudobný názor a pocit. Na albume sa nachádzajú známe, avšak nie najslávnejšie "beatlesovky", ako napríklad už spomínaná Day Tripper, And I Love Her, I wanna Be Your Man, All Iďve Got To Do či All My Loving. "V beatlesovkách som od môjho prvého stretnutia s nimi našiel hudobný materiál, ktorý má neopakovateľnú jednoduchosť, ľahkosť, spevnosť, chlapčenskosť, bezstarostnosť a prirodzenosť. To je dôvod, prečo ich mám rád už takmer 40 rokov a prečo som sa rozhodol nahrať ich."