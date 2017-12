V najnovšom Spielbergovom filme hrajú spolu DiCaprio, Hanks, Sheen a Walken

Bratislava 12. februára (TASR) - Herecké umenie štvorice známych filmových hviezd Leonarda DiCapria, Toma Hanksa, Martina Sheena a Christophera Walkena si budú môcť vychutnať slovenskí diváci pri príležitosti premiéry najnovšieho amerického filmu uznávaného režiséra Stevena Spielberga Chyť ma, ak to dokážeš. Domáce kiná túto snímku prvýkrát premietnu vo štvrtok 13. februára.

Hlavným hrdinom kriminálneho príbehu je mladý, no veľmi šikovný podvodník Frank Abagnale, ktorý má po rozvode svojich rodičov pocit osamelosti a bezmocnosti. Ako 16-ročný sa preto rozhodne bojovať proti celému svetu zo všetkých síl a vyberie si na to veľmi nezvyčajný spôsob - falšovanie oficiálnych dokumentov. Vďaka nezákonne vyrobenému preukazu totožnosti sa stáva dospelým a sfalšované potvrdenie o letových skúškach mu dokonca umožní zamestnať sa ako pilot v jednej z najväčších leteckých spoločností na svete. Podobnými podvodmi sa dostane aj medzi právnikov a lekárov a okrem toho sa mu podarí zhotoviť niekoľko nepravých šekov na vysoké finančné sumy.

Po Frankovej stope niekoľko mesiacov pátra agent FBI Carl Hanratty, ktorý vyčíslil škody spôsobené mladým Abagnaleom na 2,5 milióna amerických dolárov. Talentovaný podvodník je však vždy o krok vpredu a so skúseným policajtom sa celý čas pohráva.

Úlohu Franka stvárnil Leonardo DiCaprio, ktorý bol dva razy nominovaný na Oscara, a jeho prenasledovateľa si zahral dvojnásobný držiteľ tohto najprestížnejšieho hereckého ocenenia Tom Hanks. Obom hlavným hrdinom sekunduje Christopher Walken, ktorý bol za úlohu v tomto filme nominovaný na zisk Oscara v kategórii vedľajší mužský herecký výkon. Jednu zlatú sošku však už má, a to vďaka účinkovaniu v snímke The Deer Hunter. Navyše režisér filmu Chyť ma, ak to dokážeš Steven Spielberg patrí medzi najúspešnejších filmových tvorcov všetkých čias a doteraz získal za svoje diela troch Oscarov.

Námetom Spielbergovej snímky bol rovnomenný autobiografický román Franka Abagnaleho, ktorý sa stal v Amerike bestsellerom. "Bol som ním fascinovaný a už zo stránok jeho životopisnej knihy som vycítil jeho mimoriadnu schopnosť ovplyvniť ľudí a manipulovať s nimi," vyhlásil režisér. "Keď som sa s ním potom stretol osobne, v momente som pochopil, že bol a je schopný presvedčiť každého napríklad o tom, že je lekár či právnik. Cesta, ktorou prešiel, je unikátna," dodal.

Kameramanom viac ako dvojhodinovej naháňačky je známy filmový tvorca Janusz Kaminski a hudbu k filmu zložil John Williams.