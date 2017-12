Týmto pánom sa dá veriť

GLOSA / KONCERT

13. feb 2003 o 16:30

FOTO - RHCP

Red Hot Chili Peppers m Miláno, Filaforum m Európske turné 24. 1. – 29. 3. 2003

By The Way, posledné cédečko kalifornských Red Hot Chili Peppers, možno nie je také hitové ako komerčne najúspešnejšie Californication ani také „revolučné“ ako klasická BloodSugarSexMagik. Ale potvrdzuje dva fakty - že aj v rocku sa dá starnúť elegantne, dokonca láskyplne a bez vykrádania vlastných vrcholov.

Papričky dokázali v milánskom Filafore dostať publikum do varu hneď titulnou rýchlou By The Way, posilnenou o funky-rapovú klasiku kapely Suck My Kiss a tak to zostalo dve hodiny - aj keď rýchle veci striedali polohy, pri ktorých bolo človeku skôr do spevu než do výskoku. Ako pri bezpečnej jazde na dobre nastavenom tobogane za teplého prázdninového dňa. Ste v eufórii, a pritom viete, že nespadnete.

Odzneli hlavne nové veci z posledných dvoch platní, ale prišlo aj na kúsky od Stooges (Search and Destroy), peknú verziu Havana Affair od Ramones, sólovú vec Fruscianta, a, samozrejme, aj Give It Away a notoricky známu Under the Bridge, ktorú Frusciante statočne odbrnkal po tisícikrát, sediac na kraji pódia.

RHCP sú dnes na pódiu iní než za legendárnych čias „socks on the cocks“. A ešte introvertnejší než po Californication. Štyridsiatka na krku - zúrivý pódiový telocvik v spodnej bielizni môže byť už aj trochu kontraproduktívnou záležitosťou. Anthony Kiedis zato spieva prekvapivo čisto aj vďaka vokálnej podpore gitaristu Johna Fruscianta - nenápadného strojcu comebacku kapely spred štyroch rokov - a z celej kapely sála sústredená čistá energia.

Suma sumárum - divoká rytmika a Kiedisov machovský jazykolomný rap ustúpili „ženskému princípu“ Fruscianta - melodickým viachlasom a farebným gitarovým plochám, ktorým títo niekdajší kalifornskí satyrovia dnes vyvolávajú ľúbezné pocity tepla, lásky až pokory.

RHCP možno stratili niečo zo svojho sexepílu, ale nie z konzistentnosti. Neskĺzli k štadiónovému rocku kožených nohavíc, ale našli nový vlastný prameň - v pesničkách. Ide pritom stále o nezameniteľnú kolektívnu chémiu. „V RHCP je muzika ako energia, ktorá je väčšia než ktokoľvek z kapely. Tá energia neexistuje, keď som sám v izbe, funguje, len ak sme pokope,“ povedal pre SME pred dvoma rokmi Frusciante.

Vyrovnaný prúd čistej energie - týmto pánom sa stále dá veriť.

BAŠA JAVŮRKOVÁ