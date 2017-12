Madonna bojuje proti vojne

13. feb 2003 o 9:30

FOTO – ČTK

Popová celebrita Madonna využije propagáciu najnovšieho albumu proti blížiacej sa vojne v Iraku. Speváčka, ktorá už dvadsať rokov formuje svet popu, v klipe k pripravovanému singlu American Life zaradila scénu, ako na módnej prehliadke hodí do divákov granát. Video nakrútili cez víkend v Los Angeles. Podľa jej hovorkyne nie je namierené proti americkému prezidentoviBushovi. „Je to protivojnové posolstvo a odzkradľuje jej postoj voči útrapám vojny,“ píše sa v tlačovom vyhlásení. Madonna sa tak pridala k ďalším hviezdam amerického nahrávacieho priemyslu od Dava Matthewsa až po Sheryl Crowovú, ktoré sa otvorene pridali k opozícii, kritizujúcej vojnovú akciu proti Iraku. Klip by sa mal objaviť v polovici marca, mesiac pred vydaním nového albumu, ktorý bude jej prvou kolekciou čerstvých piesní o nahrávky Music z roku 2000. (peb)