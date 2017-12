Cesta za Oscarom by pre Romana Polanského znamenala väzenie

Na Romana Polanského (1933) opäť dopadol tlak minulosti. S jednou sa vyrovnal vo filme Pianista, v ktorom rezonuje aj jeho útek z krakovského židovského geta. Druhá ho dostihla vo chvíli, keď úspešný Pianista v utorok pozbieral oscarové nominácie v najpre

13. feb 2003 o 11:30

stížnejších kategóriách – vrátane režisérskej.

Výsledok? Červený koberec pred hollywoodskym Kodak Theatrom, kde sa budú 23. marca udeľovať Oscary, Polanski neuvidí. Podľa člena americkej Akadémie Toma O‘Neila mal Polanski veľké šance, minulosť sa však neodpúšťa. Hoci viacerí tvorcovia Oscara v minulosti ignorovali, takýto prípad bude prvý.

„Ak Polanski vkročí na pôdu Spojených štátov, bude zatknutý. Je to lotor a utečenec, a to mu len tak ľahko neprejde,“ povedala hovorkyňa losangeleskej krajskej advokátskej kancelárie Sandi Gibbonsová. V Los Angeles zareagoval aj Polanského americký agent Jeff Berg, ktorý pre Reuters povedal: „Polanski neplánuje prísť do Spojených štátov.“

Polanského obvinili zo znásilnenia a ďalších piatich trestných činov v roku 1977 po sexuálnom styku s neplnoletým dievčaťom v dome Jacka Nicholsona, ktorý tam vtedy nebol. Uznali ho za vinného z nezákonného sexu, ale režisér roku 1978 z krajiny utiekol. Podľa Gibbonsovej vtedy Polanskému hrozilo väzenie na jeden až 50 rokov.

Polanski kedysi tvrdil, že prípad vyrieši. Dnes ho už nechce otvárať. Na nedávnom pražskom Febiofeste sa k tomu nechcel vyjadrovať, len pred novinármi stručne vyhlásil, že „už to nie je len jeho vec, lebo musí myslieť aj na rodinu“. Pôvodom poľský režisér žijúci v Paríži má za ženu francúzsku herečku Emmanuelle Seignerovú, ktorá je d od neho mladšia o tridsaťtri rokov.

