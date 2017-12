Veselšie a jasnejšie predstavenie Nord-Ost

Minútou ticha sa už niekoľko dní začína predstavenie obnoveného muzikálu Nord-Ost v rekonštruovanom moskovskom divadle Dubrovka. „Nová inscenácia muzikálu o láske, nádeji a nezvestnej polárnej expedícii je veselšia a jasnejšia,“ hovorí producent a spolua

13. feb 2003 o 18:50

FOTO – REUTERS

utor Georgij Vasiliev, ktorý bol jedným z rukojemníkov čečenských ozbrojencov počas októbrovej drámy.

Obnovenie produkcie prvého ruského muzikálu stálo 23 miliónov rubľov (720 000 dolárov), súkromné príspevky tvoria 80 percent uvedenej sumy. Divadlo Dubrovka prešlo rekonštrukciou, do ktorej moskovská radnica investovala 2,5 milióna dolárov. Sedadlá, v minulosti tmavočervené, sú teraz bledomodré a priestor pre orchester, ktorý museli rukojemníci využívať ako toaletu, je teraz na rovnakej úrovni ako obecenstvo. Nová je opona a dokonca aj číslovanie sedadiel. „Ako bývalý rukojemník som so sebou zobral rodičov, aby som im ukázal, kde som sedel, keď pustili plyn. Nemohol som to sedadlo nájsť,“ hovorí Vasiliev. „Prakticky nič v tejto sále nepripomína tie hodiny.“ Predstavenia sú určené zatiaľ výlučne pre novinárov, trvajú štyri hodiny, lebo ich neustále prerušujú ovácie.

Pred stodvadsiatimi dňami zajalo čečenské komando počas muzikálu Nord-Ost v divadle asi 800 návštevníkov a následný zásah policajnej jednotky si vyžiadal 180 životov. (reuters)