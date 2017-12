Bývalé vedenie STV vyčlenilo 5,5 milióna Sk na nakrútenie filmov, ktoré nie sú

Bratislava 13. februára (TASR) - Bývalé vedenie Slovenskej televízie (STV) podpísalo v roku 2001 s istými súkromnými spoločnosťami koprodukčné zmluvy, v rámci ktorých poskytlo z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie 5,5 milióna korún na nakrútenie dvoch filmov s názvom Dom koní a Konečná stanica. Napriek tomu, že v súčasnosti mali byť už oba projekty pred dokončením, manažment televízie nemá o stave ich nakrúcania nijaké informácie.

Ústredný riaditeľ STV Richard Rybníček dnes použil tento príklad na dokumentovanie množstva nevýhodných obchodných zmlúv, ktoré s rozličnými firmami a subjektmi podpísali bývalí vedúci pracovníci televízie a ktoré zapríčinili nárast straty a dlhov STV. Niektoré z nich boli aj dôvodom zrušenia viacerých relácií, pretože ich prostredníctvom televízia vstupovala do neštandardných koprodukčných vzťahov, pričom na seba preberala záväzky, ktoré nebola schopná reálne uhrádzať. Viaceré takéto zmluvy sú však uzavreté na niekoľko mesiacov, ba aj rokov, a preto STV od nich nemôže odstúpiť.

Celková strata STV dosiahla na konci minulého roka výšku 689 miliónov korún, pričom jej priame obchodné záväzky predstavujú 584 miliónov. Jedným z dôvodov narastajúceho dlhu a neefektívneho využívania štátnych peňazí v STV bolo prekročenie plánovaných rozpočtov vo väčšine redakcií. Podľa štatutárneho zástupcu šéfa STV Marcela Paru bývalé vedenie televízie počítalo so stratou aj v roku 2003, a to vo výške 327 miliónov korún, čo v praxi znamená, že STV by mesačne prišla o 27 miliónov. "Bralo sa ako normálne, že to tak má byť a neviem, či vôbec niekto vedel, kto a ako to bude riešiť," skonštatoval. Okrem toho má STV aktívne súdne spory a predsúdne kauzy v celkovej výške 652 miliónov korún, pričom jej právne vymožiteľné pohľadávky predstavujú len šesť miliónov korún.

Ďalším paradoxom je, že predchodcovia súčasného vedenia televízie na jednej strane zrušili vlastnú animovanú tvorbu, na strane druhej však podpísali zmluvy, na základe ktorých STV musí zaplatiť 23,2 milióna českých korún za kreslené seriály a filmy v češtine. Tieto náklady však nie sú konečné, pretože verejnoprávna televízia ich ešte na základe zákona musí na vlastné náklady predabovať.

V katastrofálnom stave sa nachádza aj archív STV a množstvo cenných a vzácnych historických kinematografických diel, ktorých autormi a aktérmi sú poprední slovenskí tvorcovia a umelci, ako napríklad komici Július Satinský a Milan Lasica či režisér Juraj Jakubisko. "Preto som sa rozhodol podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za totálne zanedbanie televízneho archívu Slovenskej republiky," vyhlásil v závere Rybníček.