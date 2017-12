Rybníček: STV bude musieť istý čas vysielať program v krízovom režime

13. feb 2003

Bratislava 13. februára (TASR) - Súčasná kritická finančná situácia Slovenskej televízie (STV) pravdepodobne zapríčiní, že táto verejnoprávna inštitúcia bude istý čas vysielať program v krízovom režime. Na stretnutí s novinármi to dnes vyhlásil ústredný riaditeľ STV Richard Rybníček.

Krízový manažment vyčíslil všetky nevyhnutné výdaje STV, ktoré jej vyplývajú zo zákonov, Zákonníka práce, existujúcich nevypovedateľných obchodných zmlúv a energetických potrieb a porovnal ich s reálnymi príjmami. Výsledkom je 20-miliónová mesačná strata, ktorú v súčasnosti verejnoprávna televízia nevyhnutne musí produkovať, pričom by ešte mala splácať dlh z predošlých rokov. Na základe tejto analýzy sa vedenie STV rozhodlo scentralizovať a podrobiť kontrole všetky finančné toky v televízii vrátane pracovných a obchodných zmlúv, objednávok či úhrad na cestovné náklady. "Bavíme sa od veľkých miliónových položiek až po objednávku na skrutky za stopäťdesiat korún," konkretizoval prijaté opatrenie štatutárny zástupca šéfa STV Marcel Para.

V rámci znižovania zadlženosti televízie pristúpil Rybníček aj k ďalším úsporným krokom. Rozhodol sa vypovedať zmluvu so spoločnosťou Arbo Media, ktorá má výhradné právo na predaj reklamného času vo verejnoprávnej televízii. Rybníček ju označil za nevýhodnú, pričom na základe nej STV roky prichádza o stovky miliónov korún. Jej platnosť sa skončí 31. decembra tohto roku.

Na nakrúcanie spravodajských šotov televízia nebude využívať osvetľovačov, technici a výrobný štáb budú jazdiť do terénu v jednom aute, a nie v dvoch, ako to bolo doteraz a vedenie prestane vyplácať zamestnancom úhrady za cestovanie autobusom po meste. Okrem toho šéf STV prepustil dvoch pracovníkov, ktorí boli zodpovední za odvysielanie skrytej reklamy a nedovoleného sponzoringu v niektorých reláciách, čím televízia porušila zákon a licenčná rada jej udelila viacero pokút v súhrnnej výške približne 2,6 milióna korún.

V katastrofálnom stave je i filmový a písomný archív STV s množstvom cenných a vzácnych historických kinematografických diel. Šéf STV preto vyčlenil pol milióna korún na okamžité začatie prepisovania zachovaných diel z pásov do digitálnej podoby, aby tak televízia "zachránila aspoň to, čo zostalo".

V začatých reformných procesoch mieni Rybníček pokračovať. Má pripravené viaceré organizačné a personálne zmeny, no zatiaľ ich nekonkretizoval.

Po 22 pracovných dňoch strávených vo funkcii šéfa organizácie zamestnávajúcej 2015 interných a asi 1200 externých pracovníkov Rybníček prirovnal STV k hrdzavému a nepoužiteľnému filmovému kotúču, ktorý si so sebou priniesol z jej archívu. "Tak, ako vidíte tento pás, v takom stave je dnes celá televízia vrátane programu," povedal.

O vážnej finančnej kríze vo verejnoprávnej televízii svedčí i skutočnosť, že ak by sa nový manažment rozhodol splácať dlhy tejto inštitúcie, musel by na ich pokrytie mesačne vynaložiť 76 miliónov korún a to počas celého roka. Celková strata STV totiž dosiahla ku koncu minulého roka 689 miliónov korún, z čoho priame obchodné záväzky predstavujú 584 miliónov.

Náklady na mesačné mzdy pracovníkov STV dosahujú výšku približne 45 miliónov korún, pričom podľa štatistiky z hospodárenia, verejnoprávna televízia vykazovala v minulom roku priemernú mesačnú stratu 32 miliónov.