Misha má sedem nominácií na Aurela

BRATISLAVA - Až sedem nominácií na Aurela má nová slovenská speváčka Misha a jej album Colors In My Life: ako speváčka a objav roka, za album, pesničku, videoklip k nej, za produkciu a zvuk nahrávky. Slovenská pobočka Medzinárodnej federácie fonografickéh

14. feb 2003 o 9:00

o priemyslu (IFPI) zverejnila včera nominácie na hudobné ceny Aurel za rok 2002. Frekventované mená spomedzi umelcov, Jana Kirschner a Ivan Tásler, dostali po tri nominácie a Richard Müller s výberovkou hitov Retro získal dve. O titul speváčky roka súťaží ešte Lucia Šoralová a k spomínaným spevákom pribudol Karol Mikloš, ktorý nahral album po dlhšom čase.

Podľa očakávania spomedzi kapiel zaujali aj Horkýže slíže, Hex a Polemic. O najlepší album roka sa uchádza okrem Mishinho ešte Kirschnerovej Pelikán a Táslerov album s rovnomenným názvom. Nominácie na slovenskú obdobu Grammy sú výsledkom hlasovania Akadémie populárnej hudby, ktorú tvoria hudobní novinári, kritici, redaktori, alebo obchodníci s nosičmi.

Siedmeho marca v priamom prenose slávnostného odovzdávania cien bude jasné, kto z nominovaných sa stane víťazom. Najlepšou piesňou sa môže stať Táslerov latino-hit Len tebe, duet Žbirku a Marthy Čo bolí to prebolí, ktorý už pár cien získal, alebo Mishin letný singel Náladu mi dvíhaš. Jej sprievodný klip v duchu komiksovej animácie z dielne Karla Vosátka a Reserve 07 je nominovaný spolu s klipom známeho výtvarníka Ondreja Rudavského, ktorý urobil pre skladbu Ženy z lesoparku About The Thing.

Druhý album Milana Lasicu a Bratislava Hot Serenaders vyniesol tvorcom nominácie za klip a producentský výkon Juraja Bartoša. Tento známy trubkár sa aj vďaka častému hosťovaniu na platniach iných uchádza tiež o cenu za inštrumentálny výkon. Medzi objavmi roka je začínajúca kapela Chill On The Sun a postnovoromantická formácia Shellwoy, ktorá po desiatich rokoch vydala prvý oficiálny album. Adepti na sieň slávy za celoživotný prínos sú navrhnutí v prvom kole hlasovania, ale IFPI víťaza vyhlási až počas galavečera. (dv)