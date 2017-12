BBC rozbehla súťaž o novú a lepšiu britskú hymnu

Londýn 14. februára (TASR) - Britská televízna spoločnosť BBC by chcela nájsť novú národnú hymnu, ktorá by bola populárnejšia než God Save The Queen.

Spoločnosť preto vyzvala básnikov a literárnych umelcov, aby poslali návrhy, ktoré by vyjadrovali súčasnú modernú Britániu. Program BBC2 súťaž vyhlásil v programe Essential Poems (Dokonalé básne). "Hľadáme báseň dnešnej doby, ktorá by sa dala zhudobniť a spievať na svadbách, futbalových tribúnach a školských zhromaždeniach," povedala moderátorka programu Daisy Goodwinová. Pravidlá súťaže vyžadujú dĺžku maximálne 16 veršov a intenzitu a rezonanciu podobnú slávnej básni Williama Blaka, z ktorej sa stala známa pieseň Jerusalem, povedala Goodwinová. Dodala, že víťazný príspevok sa musí vryť do kolektívneho vedomia - podobne ako báseň The Soldier od Ruperta Brooka alebo Daffodils od Wordswortha. Najlepší príspevok v lete vyberie porota pozostávajúca aj z prominentných básnikov. Výber krátkych básní sa objaví na televíznych obrazovkách 9. októbra, keď aj vyhlásia víťaza. Uzávierka súťaže je 31. mája a prispievatelia musia mať najmenej 18 rokov.