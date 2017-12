Whitney Houstonová neprišla na pohreb svojho otca

14. feb 2003 o 8:27 © TASR 2003

New York 14. februára (TASR) - Soulová speváčka Whitney Houstonová chce po smrti svojho otca údajne smútiť v súkromí. Mal by to byť dôvod, prečo sa neukázala na jeho pohrebe, uviedol internetový denník imbd.com. Hovorkyňa 39-ročnej Houstonovej a jej manžela Bobby Browna povedala, že pár z rovnakého dôvodu neprišiel ani na smútočnú bohoslužbu za zosnulého v kostole sv. Jakuba v Newarku, New Jersey. Osemdesiatdvaročný John Houston krátko pred svojou smrťou minulý týždeň svoju dcéru zažaloval o 100 miliónov dolárov. Peniaze mu Whitney údajne dlžila za dlhoročné manažovanie jej kariéry. Houston ešte nedávno v televíznych rozhovoroch povedal, že peniaze majú byť za sprostredkovávanie zmlúv na albumy a za to, že sa o ňu staral v období, keď zneužívala drogy. Otec soulovej hviezdy počas svojho života bojoval proti rasovej znevýhodnenosti čiernych umelcov. Zomrel kvôli srdcovým problémom a cukrovke.