Tradičnú i modernú tvár Indie odhaľuje koprodukčný film Búrlivá svadba

15. feb 2003 o 9:45 © TASR 2003

Bratislava 15. februára (TASR) - Štyri dni a štyri noci na indickej svadbe ponúka romantická komédia "nesená horúcim dychom monzúnu" Búrlivá svadba, ktorá mala slovenskú premiéru na festivale Febiofest.

Film indickej režisérky Miry Nairovej rozpráva príbeh okolo sobáša v bohatej rodine Vermaovcov, ktorý rodičia dohodli už dávno. Krásna Lalit sa so ženíchom po prvý raz uvidí až v deň svadby, ľúbi však niekoho iného. No svadobní hostia sú už na ceste a veľkolepú oslavu so všetkými rituálmi, spevmi a tancami si nechcú nechať ujsť.

V piatich epizódach snímka ponúka konfrontáciu rôznych spoločenských vrstiev a generácií dnešnej Indie. Tvorcovia s iróniou, ale i chápavým nadhľadom poukazujú na kontrasty medzi tradičnými rituálmi či zvykmi a požiadavkami modernej globalizovanej epochy.

Hlavných úloh v tomto americko-indicko-taliansko-nemecko-francúzskom koprodukčnom projekte sa zhostili Naseeruddin Shah, Lillete Dubeyová, Shefali Shettyová, Vijay Raaz. Autorkou scenára filmu, ktorý získal Zlatého leva na MFF v Benátkach 2001 a bol tiež nominovaný na Zlatý glóbus pre najlepší zahraničný film, je Sabrina Dhawanová, hudbu skomponoval Mychael Dann.

V rámci Febiofestu, ktorého bratislavská časť sa skončí v pondelok, budú môcť Búrlivú svadbu vidieť obyvatelia Žiliny, Banskej Bystrice, Martina, Prešova a Košíc.