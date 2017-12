Jackson má pred spálňou nainštalovaný alarm

Los Angeles 15. februára (TASR)- Michael Jackson má nainštalovaný alarm, ktorý ho upozorní, ak by niekto chcel vstúpiť do spálne, kde spí spolu so svojimi deťmi.

Uverejnil to dnes britský denník The Sun na základe vyjadrení bývalého policajta Billa Drowina, ktorý pred rokmi viedol vyšetrovanie proti americkému spevákovi v súvislosti so sexuálnym obťažovaním Jordyho Chandlera (13).

"Našiel som nainštalovaný alarm pred spálňou na ranči Neverland. Určite tam bol preto, aby speváka upozornil a nik ho neprichytil "v nevhodnej" situácii. Na čo iné by mu bol, keď je ranč celkovo pod dohľadom strážnej služby a pri vstupe cez hlavnú bránu musíte tiež prejsť kontrolou." Týmto odhalením a presvedčením, že Jacko zapadá do schémy pedofila a mal by vyhľadať psychiatra, policajt na dôchodku iba prilial olej do ohňa už i tak pobúrenej verejnej mienky.