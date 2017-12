Naučil som sa, ako zabiť človeka za dve sekundy

Sam Rockwell získal na 53. medzinárodnom filmovom festivale Berlinale cenu pre najlepšieho herca v režijnom debute Georga ClooneyhoJe pravda, že prvú filmovú úlohu vám ponúkol Francis Ford Coppola?

17. feb 2003 o 12:15 MIRO ULMAN, Berlín

FOTO – REUTERS

„Coppola bol výkonným producentom prvého filmu Clownhouse, ale hlavným producentom bol jeho syn Roman Coppola. Bol to veľmi zvláštny, bláznivý nízkorozpočtový horor.“

Ako vás objavili?

„Dozvedel som sa o nakrúcaní, a tak som išiel na casting. Vyplnil som tam údaje ako meno, výška, hmotnosť a potom mi zavolal režisér Victor Salva, aby som prišiel na skúšky. Prečítal som mu pár vecí zo scenára a bolo to.“

Mali ste už nejaké herecké skúsenosti?

„Ako dieťa. Obaja moji rodičia sú hercami. Po prvý raz som hral na javisku desaťročný.“

Ako to vzali vaši rodičia, že aj vy ste sa stali hercom?

„Sú na mňa pyšní.“

V každej úlohe ste trochu iný? Máte to tak radšej? Prečo?

„Mám rád zmeny. Je to zábavné. Ako dieťa som si dával na hlavu striedavo rôzne klobúky a prezliekal sa. Myslím, že fyzická zmena vám môže pomôcť i k zmene vnútorného stavu. Často pomôže už nasadenie obyčajnej masky. Je to, ako keď si na Halloween ľudia dajú masky a odrazu akoby sa im zmenila osobnosť. Ako keby sa zrazu zbláznili a myslia si, že môžu robiť čokoľvek.“

Ktorá úloha bola v tomto zmysle najbláznivejšia?

„Asi tá v Galaxy Quest. Mal som tam skvelý účes.“

Ako ste sa dostali k úlohe Chucka Barrisa v Confessions of a Dangerous Mind?

„Vďaka Georgovi Clooneymu a Stevenovi Soderberghovi. To oni chceli, aby som ho hral. S Georgom som nakrúcal Bombakšeft, ale trochu som ho poznal i predtým. Bez ich podpory by som však tú úlohu nedostal.“

Aký je rozdiel medzi Clooneym hercom a Clooneym režisérom?

„Ako herec je počas nakrúcania zábavnejší, bláznivejší. Ako režisér je vážnejší.“

Aké boli prípravy?

„Absolvoval som výcvik v taktike, rôznych druhov boja. Naučil som sa, ako zabiť človeka za dve sekundy, ako použiť nôž, správne držať zbraň a podobné veci.“

Aké to bolo hrať skutočnú postavu?

„Mal som o tom pochybnosti. Nikdy predtým som nič takého nerobil. Je to zodpovednosť. Okrem hrania musíte stále dávať pozor, aby ste čo najviac vystihli osobnosť, ktorú zobrazujete.“

Stretli ste skutočného Chucka Barrisa?

„Áno. Priatelíme sa.“

Stretli ste sa už pred nakrúcaním?

„Áno. Rozprávali sme sa, sledoval som, ako sa pohybuje, jeho gestá, ako rozpráva, ako sa usmieva, prehrabáva sa vo vlasoch.“

Myslíte si, že to, čo o sebe napísal, je pravda?

„Niečo je asi zromantizované a niečo pravda, ale neviem s istotou povedať, čo.“

Takže neviete, či naozaj pracoval pre CIA a zabil 32 ľudí?

„Neviem.“

Pýtali ste sa ho na to niekedy?

„Nie. Našou úlohou bolo vyrozprávať príbeh tak, ako ho napísal.“

A keď porovnáte film a knihu, podľa ktorej vznikol?

„Film je iný. Charlie Kaufman napísal scenár, ktorý je ironickejší. Dal do neho humor. Vzal knihu a urobil ju zábavnejšou.“

Čo hovoril Chuck, keď vás videl?

„Páčilo sa mu to. K jeho postave sme pristupovali s rešpektom a snažili sme sa zobraziť ho takého, aký je.“

Ako si vyberáte svoje úlohy?

„Neviem to presne opísať. Jednoducho, čítate a zrazu v tom chcete hrať. Je to veľmi osobné. Niekedy je to postava, o ktorej by ste sa chceli dozvedieť čosi viac. Tak som si napríklad vybral psychopata Divokého Billa v Zelenej míli. Vždy ma zaujímalo, aký je to pocit byť vo väzení, aký je to byť tvrdým chlapíkom v base. Naopak, na Charlieho anjeloch bolo lákavé, že som mohol pobozkať Drew Barrymorovú.“

A teraz ste v Confessions of a Dangerous Mind mali šancu pobozkať ju znovu?

„Áno. Sme s Drew priateľmi. Strávili sme spolu mnoho času. Navyše, mali sme tam niekoľko intímnych scén.“

Je to ľahšie, keď sa navzájom už dlhšie poznáte?

„Určite áno. A Drew to všetko uľahčila. Je to magická osobnosť. Dokáže vás rozosmiať.“

Intímnosti však niekedy môžu pokaziť priateľstvo, nie?

„To je pravda. Niekedy je lepšie nakrúcať s niekým neznámym. V prípade Drew bolo výhodou, že sme sa poznali už predtým. Drew pomohla tomu filmu, je jeho svetlom. Bez nej by bol film temný. Veľmi temný.“

Hrali ste už v dvoch filmoch, ktoré produkovala Clooneyho a Soderberghova spoločnosť Section 8. Nie ste náhodou tou záhadnou dvanástou postavou pokračovania Dannyho jedenástky?

„Ktovie. To je ešte ďaleko. Veľmi rád by som s nimi znovu spolupracoval. Najmä so Stevenom ako režisérom.“

SAM ROCKWELL je tridsaťštyriročný Kalifornčan, ktorého meno asi filmovým fanúšikom na Slovensku ešte veľa nehovorí, ale keď uvidia jeho tvár, určite si spomenú, že ho už videli v produkciách: Celebrity, Zelená míľa, Charlieho anjeli či Galaxy Quest. Má za sebou už štyridsať filmov a George Clooney mu predpovedá oscarovú slávu. Tohto roku sa síce Rockwellovo meno ešte medzi piatich nominovaných nedostalo, ale z Berlína si odniesol Strieborného medveďa pre najlepšieho herca za postavu Chucka Barrisa vo filme Confessions of a Dangerous Mind. Chuck Barris je skutočná postava, ktorá žila dvojaký život: cez deň život úspešného televízneho moderátora, a v noci život zabijaka v službách CIA. Film je nakrútený podľa Barrisovej autobiografie a do slovenských kín príde o pár mesiacov pod názvom Dvojaký život Barrisa. Exkluzívny rozhovor z Berlína vám však ponúkame už dnes.