Zlatý medveď pre utečeneckú drámu

17. feb 2003 o 8:35

Už dávno nebola súťaž na festivale v Berlíne taká vyrovnaná. To potvrdzuje skutočnosť, že hlavné ceny si rozdelilo až deväť súťažných titulov a ďalšie tri získali ešte neštatutárne ceny. Najlepším filmom a držiteľom Zlatého berlínskeho medveďa i Ceny ekumenickej poroty sa tohto roku stal In This World (V tomto svete) režiséra Michaela Winterbottoma. Winterbottom pomocou digitálnej kamery nakrútil v pôvodných exteriéroch polodokumentárny film o dvoch chlapcoch, ktorí po americkom útoku na Afganistan utekajú zo severozápadného Pakistanu do Londýna. Francúz Patrice Chéreau, držiteľ Zlatého medveďa spred dvoch rokov za Intimitu, si odniesol Strieborného berlínskeho medveďa pre najlepšieho režiséra za svoj film Son frŹre (Jeho brat).

Ani ďalší favoriti neobišli naprázdno: nová komédia od tvorcov úspešného filmu V koži Johna Malkovicha s názvom Adaptation (Adaptácia, réžia Spike Jonze) si odniesla Veľkú cenu poroty strieborného medveďa a v The Hours (Hodiny, réžia Stephen Daldry) tak zaujali porotu výkony všetkých troch herečiek Meryl Streepovej, Nicole Kidmanovej, Julianne Moorovej, že im udelila spolu Strieborného berlínskeho medveďa pre najlepšiu herečku. Nicolas Cage získal za dvojúlohu v Adaptácii nomináciu na Oscara, Strieborného berlínskeho medveďa pre najlepšieho herca mu však vyfúkol Sam Rockwell.

Oficiálna časť Berlinale sa skončila v sobotu projekciou Martina Scorseseho Gangs of New York.