Skriňa plná sladkostí

The Now Sound Of Brazil * Ziriguiboom/Wegart

17. feb 2003 o 9:30 JAROSLAV RIDZOŇ

V posledných rokoch sa na trhu objavilo množstvo kompilácií, ktoré sa snažia zviezť na záujme o novú brazílsku hudbu. New bossa či brasil electro sa stali rovnako dobre fungujúcimi marketingovými zaklínadlami ako nedávno chill out a down tempo. Ponuka je nadmieru bohatá (stačí sa pozornejšie porozhliadnuť po dobre vybavenom obchode s hudobninami v neďalekej Viedni), opatrnosti preto nikdy nie je nazvyš. Často sa totiž stáva, že šikovní kompilátori kúpia práva na dve-tri známe skladby, ktoré doplnia o zbytočnú vatu, čo sa spravidla nevymyká priemeru.

V prípade produkcie labelu Ziriguiboom, fungujúceho pod krídlami belgického vydavateľstva Crammed Disc, našťastie, nič podobné nehrozí. Jednou zo záruk je aj brazílsky producent a A&R manažér Béco Dranoff, ktorý má na konte napríklad úspešnú výberovku Red Hot + Rio.

Jedným z dôvodov vzniku tejto výberovky bola pravdepodobne snaha dostať do popredia aj menej známych interpretov vydavateľstva, respektíve spropagovať doteraz vydaný materiál. Snaží sa byť akousi výkladnou skriňou, ktorá má nalákať potenciálneho záujemcu na najchutnejšie sladkosti. Tomu zodpovedá aj výber. Zastúpenie tu majú, pochopiteľne, úspešné albumy nebohého Subu, Bebel Gilberto, Trio Mocotó, Zuco 103 či Bossacucanovy. Napriek tomu z dvanástich kúskov je temer polovica vyzbieraná z doteraz nevydaného materiálu. Clubberov asi najviac poteší remix od Zuco 103, v ktorom má prsty Boris Dlugosch, známy predovšetkým vďaka zhitovneniu Molokovskej Sing It Back. Mimochodom, skvelý je aj remix Zuco 103 Outro Lado.

Béco Dranoff však The Now Sound Of Brazil nevaril len z remixov. Na výberovke nájdete aj skladby z pripravovaných albumov Cibelle a Celsu Fonseca. Najmä úsporne sprodukovaná sladkobôľna skladba Dia de Yemanjá od Cibelle v produkcii Apollo 9 je prísľubom. Má bezpochyby potenciál získať si väčšinu priaznivcov debutu Bebel Gilberto.

A ako to všetko spolu znie? Prekvapivo dobre. Na tomto albume nenájdete žiadne vypukliny. Ide o výborne sprodukovanú výberovku (od hudby až po obal). The Now Sound Of Brazil má oprávnene šancu stať sa bestsellerom a osloviť širokú masu poslucháčov. Myslené, pochopiteľne, bez urážky.