nové CD na trhu

17. feb 2003 o 13:15

Hot House Live

HF (Music Fund)

Skupina Hot House sa predstavila na Bratislavských jazzových dňoch 2001 a je to skutočný, nielen slovenský džezový vrchol. Je programovo neinovátorská a veľmi štýlovo be-bopová. Odkazuje na koniec 40. a začiatok 50. rokov, keď sa v New Yorku začali diať veci, ktoré navždy zmenili tvár džezu. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis a ďalší hudobníci spôsobili revolúciu a ich odkaz je stále rovnako silný. Práve z tejto hudby vychádza Hot House.

Hviezdami a hlavnými sólistami sú, samozrejme, trubkár a saxofonista – Juraj Bartoš a Radovan Tariška. Bartoš je hudobník, ktorého netreba zvlášť predstavovať, v Tariškovi sa na našej scéne z ničoho nič vynoril hráč minimálne európskeho formátu. Aj v rytmike sú špičkoví hudobníci dvoch generácií – klavirista Ondrej Krajňák, bubeník Marián Ševčík a kontrabasista Juraj Griglák. Radosť, strhujúce jazdy, virtuozita, energia. Džez.

Jaga Jazzist: A Living Room Hush

Ninja Tune / Distribúcia Wegart

Jeden z objavov posledného obdobia. Nórska skupina, ktorá sa pôvodne orientovala na jazz fusion a neskôr prijala výzvu elektronickej hudby. Využíva zvuk živých nástrojov; hrá v zložení basa, bicie, klávesy, vibrafón, gitara, trúbka, trombón, tuba a dva basklarinety (!), pričom naplno využíva potenciál elektronických zvukov, strihov a úprav. Vplyvy sú skutočne rôznorodé: džez, elektronika aj progresívny experimentálny rock. Squarepusher, King Crimson, Gil Evans a Charles Mingus akoby sa tu hrali na jednom piesočku. Ak je módny pojem nu jazz trochu sprofanovaný a môže označovať aj kompozične pomerne jednotvárnu a plytkú hudbu primárne založenú na atmosfére, toto je iný prípad.

Fredy Cole: In The Name Of Love

Telarc Jazz / Distribúcia Divyd

Valentína už síce bolo, ale na zaľúbených očividne číha nový album sedemdesiatdvaročného brata Nata Kinga Cola a strýka Natalie Colovej. Tohto speváka sme si zvykli spájať s dôstojne swingujúcim džezom, prípadne brazílskou hudbou, tu je situácia iná – na albume nájdeme nevzrušivý, uhladený pop džez v podaní špičkových štúdiových hudobníkov. Uvoľnený Colov prejav a jeho zachrípnutý hlas sú dominantou albumu, hudba, zdá sa, smeruje k čo najúčinnejšiemu relaxu zaľúbených párikov. Možno by som iba dodal, že k láske patria aj rýchlejšie tempá, pokiaľ nie sme ctiteľmi tantrického sexu.

Slide Hampton And The World Of Trombones: Spirit OF The Horn

Jazz Meg / Distribúcia Divyd

Sedemdesiatjedenročný trombonista, skladateľ a aranžér so svojou superskupinou, kde hrá rovných dvanásť trombonistov rôznych generácií a rytmika. Neľakajte sa toľkého trúbenia, album je plný príjemného a prenádherne swingujúceho džezu s krásne nasnímaným zvukom. V playliste (ide o živú nahrávku) sú štandardy, ale aj skladby Johna Coltrana, Stevieho Wondera a Herbieho Hancocka. Kapela The Wold Of Trombones funguje dvadsať rokov a toto je prvá nahrávka. Trombonisti sú častým terčom rôznych muzikantských vtipov, ale album je vážny argument, že nie je dobré si z tohto nástroja uťahovať.

MARIAN JASLOVSKÝ