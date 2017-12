Harapes by si rád opäť zahral so Studenkovou

Bratislava 17. februára (TASR) - Vlastimil Harapes by si znova rád zahral so slovenskou herečkou Zdenou Studenkovou, s ktorou pred pár rokmi účinkoval vo filme.

"Vyzerá stále skvele a je úžasná," nešetrí chválou na adresu slovenskej herečky baletný majster, herec a spevák v jednej osobe a dodáva, že by bol rád, keby spolu opäť hrali, a to v muzikáli Kráska a zviera. "Bolo by pekné, keby sme sa ešte niekedy zišli na javisku ako Kráska a zviera. Aj keď je to už pár rokov, čo sme sa v tomto titule stretli ďna plátneď", hovorí Harapes, ktorý Studenkovej spevácke umenie obdivoval na víkendovom Slovenskom plese v Prahe. "Zobral som si na ňu všetky spojenia a dúfam, že sa to podarí," dodáva tanečník, ktorý je touto myšlienkou nadšený. Podľa jeho názoru uvítala nápad znovu sa stretnúť na javisku i samotná Studenková. "Rád spievam, Zdena krásne spieva, videl som ju v niektorých muzikáloch, takže si myslím, že by to mohlo byť krásne predstavenie," doplnil ďalej Harapes, ktorý to na parkete počas slovenského plesu v Čechách ukážkovo tanečne roztočil.