Novinku Dannii Minogueovej Vibe On označujú za najhorší text všetkých čias

17. feb 2003 o 20:22 © TASR 2003

Londýn 17. februára (TASR) - Sestra slávnejšej Kylie, austrálska speváčka Dannii Minogueová sa v novinke Vibe On, ktorá bude súčasťou albumu Neon Nights, neskrývane vyznáva z úzkeho vzťahu k vibrátoru.

V piesni, ktorej text zverejnený bulvárnym denníkom The Sun označujú kritici za najhorší produkt všetkých čias, speváčka vyzýva prístroj, aby sa nepovaľoval, ale jednoducho ukázal svoju silu a našiel pre ňu tú správnu frekvenciu. A to nie je všetko. Dannii si zanôti aj "Iďm a vibroholic now" a nakoniec vyjadrí vibrátoru obdiv.

Album sa na britskom trhu objaví 17. marca.

Príťažlivá mladá dáma, ktorá sa na Vianoce 2002 rozišla s Craigom Loganom, netají, že ju veľmi intenzívne priťahuje španielska hviezda populárnej hudby Enrique Iglesias. "Myslím si, že sa dobre bozkáva. Má pekné pery," hovorí.

Či Dannii ulahodí úspešnému synovi slávneho otca Julia Iglesiasa aj spomínaným textom, to ukáže už blízka budúcnosť. Možno, že jej šance zvyšuje nedávny rozchod hviezdy latinopopu s ruskou tenistkou Annou Kurnikovovou.