Peter OďToole nakoniec prijme Oscara za celoživotné dielo

Los Angeles 18. februára (TASR) - Britský herec Peter O'Toole zmenil svoj názor na Oscara za celoživotné dielo a rozhodol sa zlatú sošku prijať.

18. feb 2003 o 1:44 © TASR 2003

Cenu americkej filmovej Akadémie mu odovzdajú na slávnostnom udeľovaní Oscarov 23. marca v hollywoodskom Kodak Theatre.

Sedemdesiatročný O'Toole najprv toto ocenenie odmietol, pretože si myslel, že jej prijatie by symbolizovalo koniec jeho kariéry. Preto vlastnoručne napísal list, v ktorom toto ocenenie odmietol, pretože "je stále v hre" a chce získať riadneho Oscara - nazval ho však zlatou "haraburdou".

Syn írskeho knihára začal hereckú kariéru ako 17-ročný v jednom z londýnskych divadiel. Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1959. Zlom v jeho hereckej kariére predstavoval veľkofilm Lawrence z Arábie (1962), za ktorý sa mu dostalo prvej nominácie na Oscara. Ďalšie dve súvisia s kreáciou postavy Henricha II. vo filmoch Becket (1964) a Lev v zime (1968). Ostávajúce štyri nominácie získal umelec za postavy v muzikálovej komédii Goodbye, Mr. Chips (1969), ako aj vo filmoch The Ruling Class (1972), The Stunt Man (1980) a My Favorite Year (1982).