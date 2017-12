Spielberg šľahá maslo labkami

Chyť ma, ak to dokážeš (Catch Me If You Can) * USA 2003 * 140 minút * Réžia: Steven Spielberg * Scenár: Jeff Nathanson, Frank Abagnale Jr., Stan Redding * Hrajú: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Bayeová, Amy Adamsov

„Tento film,“ zažartoval si Tom Hanks pred pár týždňami pri premiére, „bol ušitý na mieru pre novú Európu,“ a mnohých ľudí v „starej Európe“ tým potešil, aj keď asi nikto poriadne nevedel, čo tým vlastne myslel. Isté je, že Steven Spielberg v ňom bezstarostne surfuje v oblakoch amerických snov.

Režisér mal chuť na komédiu

Leonardo DiCaprio ako neplnoletý hochštapler Frank Abagnale vyšvindľuje uniformu pilota a lieta si ako zamestnanec zadarmo. Dnes by ho za niečo také okamžite odlifrovali na Gauntanámo Bay, ale v šesťdesiatych rokoch namiesto toho Frank bezpečne pristane v novej kariére s božsky sfalšovaným diplomom z Harvardu ako mladý úspešný šéf pediatrického oddelenia.

Po dlhom čase vidieť, ako skvele Spielberg inscenuje hercov, keď nemusí niekoľkokrát za minútu inscenovať špeciálne efekty. Jeho svet je tu Amerika, než prišla o nevinnosť. Film Chyť ma, ak to dokážeš sa odohráva niekedy v polovici šesťdesiatych rokov, ale nie je v ňom ani zmienka o Vietname, ani o rasových nepokojoch, ani o atentáte na Kennedyho, to by rozbilo základný hravý tón.

Steven Spielberg sa tu konečne hrá úplne slobodne, nezasiahnutý nijakým poslaním: osudovou povinnosťou (Schindlerov zoznam), historickým zmierením (Amistad), vzdaním úcty jednej generácii (Vojak Ryan) či varovaním pred temnou budúcnosťou (Minority Report).

Film Chyť ma, ak to dokážeš nakrútil na stoštyridsiatich miestach za dva mesiace. Je to ľahkonohý film, z ktorého hovorí radosť a hra. Frank Abagnale a jeho urputný stopovací pes z FBI Carl Hanratty majú v sebe zárodky Jeana Valjeana a inšpektora Javerta, Mozarta a Salieriho – korisť je divá zver, voľná ako vietor, a rád by taký bol aj jej zarytý prenasledovateľ. Všetko z tohto príbehu by sa mohlo ľahko hocikedy preklopiť do tragédie, keby režisér tak bol chcel. Ale on nechcel.

Dve myšky v krčahu

Chyť ma, ak to dokážeš má motto – prednesie ho na večierku Frankov otec ešte ako úspešný človek: podobenstvo o dvoch myškách, ktoré spadnú do krčahu so smotanou. Prvá sa utopí, lebo to vzdala, ale druhá toľko trepe labkami hore-dolu, až je zo smotany maslo.

Abagnale starší nedokáže udržať predmestskú vilku, musí predať aj efektný voz, atraktívna matka prijíma akýchsi pánov, a otec sa stále viac zamotáva vo svojej pavučine lží, ktorá je jediným, čoho sa ešte môže držať. Až to privedie juniora na nápad použiť svoj Bohom daný šarm na nie celkom bohumilé účely.

Zistil, že žije v spoločnosti, v ktorej sa hlavne treba vedieť tváriť, ktorá stojí na púhom zdaní. Nakoniec pritom narazí na dôstojnú rodinu, ktorá radšej zavrhne dcéru, než pána, s ktorým otecko hráva golf a ktorý ju priviedol do druhého stavu. „V tomto filme nikoho nezabijú,“ zdôrazňuje Steven Spielberg, ale svojim postavám nedožičil ani vykúpenie láskou. Sympatizuje s tými, čo sa trepú, a prežijú – odmení Franka happyendom, ktorý úplne protirečí jeho povahe. Z titulkov sa dozvieme, že presne to sa prihodilo skutočnému Frankovi Abagnalovi. Americký sen funguje, aj keď len pre jedného z tisícky.

Nebol by to Spielberg, keby v hĺbke nečupel malý osamelý chlapček – Robo-Boy v Spielbergovej AI túži po matke, E.T. telefonuje domov a Frank, keď sedí na Štedrý večer sám, volá svojmu prenasledovateľovi. Sentiment je však zadusený v zárodku, ani Vianoce v kombinácii s osamelosťou nás nezasypali sacharínom.

Oslava klamu

Tom Hanks, čoraz otcovskejší Frankov protihráč, je horlivým úradníkom, suchárom bez humoru, s kostenými okuliarmi, padajúcim kútikom úst. Frank sa pohybuje medzi ustavičnými žúrmi a flirtmi. Frank je štvaný hlavne sám sebou, hon FBI naňho to len symbolicky znázorňuje. Vnútenú, nechcenú osamelosť majú obidvaja spoločnú.

Leonardo DiCaprio je presvedčivo premenlivý, bez mimických násilností. Keď sa Frank ako vrchný lekár zaľúbi do sestričky Brendy, ktorej otec, nóbl právnik (Martin Sheen), ho zamestná vo svojej kancelárii, začíname sa v tom slede podfukov strácať. Keď má však predniesť modlitbu pred jedlom pri stole, zopne ruky, skloní hlavu, povie: „Bože!“ pohrúži sa do seba a nadýchne sa: „Dve myši spadnú do krčahu so smotanou. Jedna to vzdá a utopí sa, ale tá druhá …“ a keď skončí a nóbl svokrovci sú unesení, je to jeden z vrcholkov Frankovho príbehu. Chyť ma, ak to dokážeš je elegantná oslava klamu, povrchnosti dovedenej do dokonalosti. Môžete nad ňou ohŕňať nosom, ale inak jej nemáte čo vyčítať. Ani Steven Spielberg sa tak ľahko nedá chytiť.