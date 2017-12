Sam Mendes poctený Olivierom

18. feb 2003 o 10:20

Režisér Sam Mendes. FOTO – REUTERS

LONDÝN – Režisér Sam Mendes sa zapísal do divadelnej histórie v piatok večer, keď ako vôbec prvý získal tri prestížne britské ceny Laurencea Oliviera. Mendesa, ktorý získal Oscara za film Americká krása, odmenili divadelní odborníci cenou za prínos, keďže už desať rokov úspešne vedie malé divadlo Donmar Warehouse Theater v Londýne. Naposledy v ňom zažiarila Nicol Kidmanová v hre Modrá izba.

Ďalšie dve ceny, ktoré dostal, sú za najlepšiu réžiu a najlepší revival za produkciu hier Dvanásta noc a Ujo Váňa, ktoré teraz uvádzajú na Broadwayi. Za uznanie divadelného sveta sa poďakoval cez videomost z New Yorku do londýnskeho divadla, kde sedela jeho priateľka Kate Winsletová, dojatá k slzám. Mendes jej v príhovore poďakoval za lásku, ktorú takto mohol verne zobraziť v divadelných hrách.

Je to prvýkrát v histórii cien Laurencea Oliviera od ich vzniku v roku 1976, keď niekto získal tri ceny naraz. Navyše, Sam Mendes s hviezdnou kariérou ich získal prácou v malom nenápadnom divadle. Aj Gwyneth Paltrowová, ktorá si tam zahrala v diele Skúška, silno ašpirovala na víťazku v kategórii najlepšia herečka, nakoniec ju však porazila Claire Higginsová za úlohu v hre Vincent v Brixtone. Paltrowová prišla do divadla na poslednú chvíľu a utiekla zadným východom, aby sa vyhla otázkam o vzťahu so spevákom Coldplay Chrisom Martinom.

Nositelia Olivierovej ceny berú tohto roku Broadway útokom, napríklad najlepší herec Simon Russell Beale v úlohe uja Váňu, ktorý tam vystupuje. Ale prúdenie hercov medzi Anglickom a Amerikou je obojsmerné. Londýn hostí na doskách celebrity od Nicol Kidmanovej po Kevina Spaceyho.

Oceňovaný divadelný rok sa vo Veľkej Británii niesol aj v znamení oživeného záujmu o muzikály. Po úspešnom kúsku Chitty Chitty Bang Bang a bollywoodskej ságe Bombayské sny sa medzi ocenené muzikály dostal aj Our House, pomenovaný po veľkom hite popovej skupiny Madness, ktorej skladby inšpirovali tvorcov.

(reuters)