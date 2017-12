Williams je na dračku

Čerstvo publikované údaje svetového fonografického priemyslu ukazujú, že Robbie Williams predáva vo Veľkej Británii za posledných päť rokov priemerne viac ako päťtisíc albumov denne. Pre porovnanie – na Slovensku by zlatú platňu, ktorú náš hudobný priemys

el udeľuje za viac ako päťtisíc predaných nosičov, dostával každý deň. Celkove už predal 9,7 milióna nosičov, čo je viac, než predal akýkoľvek iný umelec pred ním.

Práve v piatich rokoch mu vyšli všetky sólové albumy, okrem debutu z roku 1997 I‘ve Been Expecting You, The Ego Has Landed, Swing When You Are Winning a posledný Escapology. Okrem toho je každoročným víťazom hudobných cien Brit Awards. (dv)