Spielbergove štúdio sa rozhodlo oživiť filmovú klasiku aj s komikom Myersom

Los Angeles 18. februára (TASR) - Americký komik Mike Myers podpísal nový kontrakt so štúdiom režiséra Stevena Spielberga. DreamWorks sa rozhodli zamerať ...

18. feb 2003 o 5:47 © TASR 2003

Los Angeles 18. februára (TASR) - Americký komik Mike Myers podpísal nový kontrakt so štúdiom režiséra Stevena Spielberga. DreamWorks sa rozhodli zamerať na oživenie starej filmovej klasiky a to dosť nezvyčajným spôsobom: samplovaním, k čomu ich inšpirovali rapperi prerábajúci staré piesne na nové.

Novú techniku nazvali Myers a DreamWorks "filmové samplovanie". Štúdio získa práva na existujúce filmové hity alebo klasiku, pripíšu do scenára nové repliky a s použitím digitálnej technológie do filmu potom vložia Myersa a ďalších hercov. Údajne by tak mal vzniknúť úplne nový štýl zábavy.

"Filmové samplovanie je vzrušujúci spôsob, ako dodať originálnu zábavu do už existujúcich snímkov a umožniť tak divákom vidieť staré filmy v novom svetle," povedal Myers známy ako predstaviteľ agenta Austina Powersa. Svoj hlas tiež prepožičal postavičke Shreka v rovnomennej rozprávke.

"Rapoví umelci to s hudbou robili celé roky a teraz môžeme rovnakú myšlienku uplatniť vo filme," dodal komik.

"Talent Mikea Myersa je nesporný a ako inovátorovi sa mu nik nevyrovná. Ak niekto dokáže nájsť starým filmom cestu k novým divákom, je to práve Mike," vyhlásil Spielberg.