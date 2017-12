Po desiatich rokoch bude Paul McCartney koncertovať v Nemecku

Hamburg 18. februára (TASR) - Po prvý raz po desiatich rokoch absolvuje bývalý člen legendárnej hudobnej skupiny Beatles Paul McCartney koncertné turné po Nemecku.

Spevák sa v rámci turné pod názvom Back in the World, naplánovaného na apríl, zastaví v Kolíne, Mníchove, Hamburgu a Hannoveri. Naposledy tento exbeatle usporiadal koncerty v Nemecku v roku 1993 pod názvom New World Tour.

V rámci nemeckých podujatí bude 60-ročný McCartney prezentovať so svojou kapelou šou, s ktorou mal minulý rok v USA veľké úspechy. Počas dva a pol hodinových koncertov odspieva 36 songov, z toho 22 z dielne Beatles, ako aj skladby jeho formácie Wings.

"V Nemecku som nebol dlho a preto aj plánované koncerty by sa mali stať nezabudnuteľnými večerami," uviedol McCartney.

Svetové turné, ktoré začal pred necelým rokom v americkej Kalifornii a v súčasnosti pokračuje v Kanade, Mexiku, USA a Japonsku, je jeho najúspešnejším od čias Beatles.