Tom Cruise pomáhal vymieňať pneumatiku

18. feb 2003 o 9:48 © TASR 2003

Wellington 18. februára (TASR) - Americký herec Tom Cruise, údajne najlepšie platená hviezda Hollywoodu, nie je len pekným chlapom, ale aj celkom užitočným pomocníkom na ceste.

Presvedčila sa o tom nedávno rodina Williamsových z Nového Zélandu, ktorým cestou po Severnom ostrove nečakane spľasla pneumatika.

Manželia Anne a Eifion začali vyťahovať náhradné koleso, že ho vymenia, keď sa odrazu na ceste vynorila trojčlenná kolóna áut a z jedného z nich vystúpil Tom Cruise. Ten si práve užíval krátku prestávku z natáčania svojho najnovšieho filmu Posledný samuraj, ktorý točí na Novom Zélande.

Keď videl na ceste odstavené auto a v ňom dve malé deti, ponúkol Williamsovým pomoc. Spolu so svojím spoločníkom vyskočili z auta a dali sa do práce. V úžase stojaci Willimsovci napokon úplne onemeli, keď z ďalšieho auta vyšla Cruisova priateľka - španielska herečka Penelope Cruzová, a Cruisove deti Connor a Isabella.

Williamsovci však boli príliš omámení neskutočnosťou okamihu, aby si ho zvečnili fotoaparátom. Navyše im to pripadalo nevhodné. "Zdalo sa, že by to bol zásah do jeho súkromia, najmä keď mal so sebou deti," povedala Anne Williamsová po nečakanom stretnutí. Ale všetci si od oboch hviezd vypýtali aspoň autogram.