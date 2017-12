Toma Jonesa čaká na Brit Awards cena za celoživotný prínos

Londýn 18. februára (TASR) - Tom Jones bol ešte nedávno kráľom gýču, dnes sa jeho meno opäť stáva módnym.

18. feb 2003 o 18:49 © TASR 2003

Doba, keď populárny spevák krútil bokmi v kabaretoch v Las Vegas, je už dávno preč. Teraz dobýva hitparády duetmi s Robbiem Williamsom alebo Wyclefom Jeanom. Vo veku 62 rokov je Tom Jones, médiami prezývaný Rozhnevaný býk popu, na vrchole a užíva si každú minútu.

"Entuziazmus je rovnaký, ako keď som mal 20," povedal dnes spevák pre agentúru Reuters po nacvičovaní svojho vystúpenia na ceremóniu odovzdávania hudobných cien Brit Awards, na ktorej mu vo štvrtok udelia cenu za celoživotný prínos. Jeho kariéra trvá už takmer 40 rokov.

"Je to ako veľkolepé potľapkanie po pleci, ocenenie talentu je úžasná vec," povedal s rovnakou mladíckou energiou ako pri svojom prvom hite Itďs Not Unusual v 60. rokoch. Slovo dôchodok do jeho slovníka nepatrí. "Môj hlas je stále tu a spievanie milujem," povedal Jones.

Testosterónom poháňaný welshský spevák povedal, že živé vystúpenie je ako sex. "Je tam očakávanie, adrenalín a na konci uspokojenie," povedal.

Jones priznal, že 80. roky boli pre jeho kariéru temným obdobím, pretože skladatelia piesní ho považovali za lacného umelca z Vegas a to bolo frustrujúce. Obrat v kariére nastal, keď sa syn Mark chopil manažovania a rozhodol sa z mena Tom Jones opäť urobiť značku štýlu.

Brány úspechu sa opäť otvorili nahrávkou Princeovej skladby Kiss. Duet s Robbiem Williamsom viedol v mnohomiliónovom predaji albumu Reload, ktorý okorenili aj moderné skupiny ako Stereophonics a Cardigans.

Tom Jones najnovšie spojil sily s Wyclefom Jeanom na vychvaľovanom albume Mr Jones. "Páčia sa mi zvuky, ktoré Wyclef spravil. Na začiatku mi len povedal, aby som bol sám sebou a ostatné nechal na neho," povedal Jones.

Svojimi úspechmi si Tom Jones získal úplne novú skupinu popových fanúšikov. "Môj spevácky štýl ešte nevyšiel z módy," povedal spevák, ktorý pre inšpiráciu počúva hitparády v rádiách. "Musíte žiť dlhšie, aby ste do piesní vedeli vložiť viac," povedal Tom Jones svojím burácajúcim hlasom v závere rozhovoru pre agentúru Reuters.

