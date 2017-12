Ivan Král sa zaoberá erotickou vášňou

19. feb 2003 o 10:30 PETER BÁLIK

Erotická revue v podaní Ivana Krála a Renaty Rychlej na januárovom krste v pražskom klube Radost FX. FOTO - BMG

Najznámejší český rocker Ivan Král je na roztrhanie. Na jeseň mu vyšiel album a teraz novinka s názvom Erotická revue, na ktorej spolupracoval s mladou herečkou pražského Studia Ypsilon Renatou Rychlou. O albume, ktorý zdobia erotické kresby maliarky Toyen, sa v Česku hovorilo už zopár mesiacov. Nemecká lisovňa Sonpress odmietla pred časom cédečko vylisovať, pretože si myslela, že ide o pornografiu! „Snažili sme sa im vysvetliť, že je to kultúra, ale oni povedali nie,“ povedal SME jeden z autorov projektu Ivo Pospíšil, bývalý člen skupiny Garáž, dnes manažér klubu Radost FX.

Na albume je zhudobnená poézia anonymných českých básnikov, ktorá sa objavila práve v zbierke Erotická revue. Tú v roku 1930 vytlačil Jindřich Štyrský v náklade 130 kusov. V knižnej podobe revue nedávno vydalo nakladateľstvo Torst. Album so sedemnástimi piesňami a nahovorenými básňami obsahuje erotickú vášeň v rôznych podobách. „Touto myšlienkou sme sa s Králom zaoberali už niekoľko rokov. Vybrali sme postupne tri speváčky, ale tie sa zľakli. Neskôr sme našli Renatu,“ vysvetľuje Pospíšil, ktorý si naposledy zahral s Ivanom Králom na rozlúčke českým prezidentom Václavom Havlom v Národnom divadle.

Podľa MF Dnes tvorcovia cédečka namietajú, že každý národ má v histórii svoju erotickú kapitolu. India Kamasútru, Anglicko D. H. Lawrenca a Česi prvorepublikových surrealistov. „Na krste Erotickej revue sa prepojili mosty medzi rockovou hudbou a literatúrou. Je to niečo nové, čo vychádza z našich tradícií. Nie je to hudba na bežné počúvanie, ale stojí to za to,“ hovorí Pospíšil o albume.

Jedným z najprovokujúcejších kúskov albumu je vraj hip-hop Balada o šiške, plná ostrých hovorových výrazov. Krstný otec albumu Jiří Suchý však v booklete háklivej nahrávky píše: „Erotická revue nám ponúka erotiku vznešenú, nevulgárnu, tak, ako ju vnímajú a opisujú kultivovaní ľudia.“